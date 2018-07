Das Finale der Overwatch League!

Esportsfans können live dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird, indem sie dieses Wochenende zum allerersten Finale der Overwatch League einschalten.

London Spitfire treten im ausverkauften Barclays Center in Brooklyn, New York gegen Philadelphia Fusion an. Das Siegerteam erhält 1.000.000 USD Preisgeld und die Meistertrophäe der Overwatch League! Mehr erfahren Sie in unserer Vorschau zum Finale.

Die Action beginnt am Samstag, dem 28. Juli um 01:00 Uhr MESZ mit Match 1, gefolgt von Match 2 und 3 (falls nötig) ab 22:00 Uhr MESZ am Samstagabend. Hier gibt es den gesamten Spielplan. Das Finale wird live über Twitch, OverwatchLeague.com, die offizielle App der Overwatch League sowie MLG.com und die MLG-App übertragen.

Der englischsprachige Viewing Guide beschreibt die verschiedenen Rollen (Tank, DPS und Support) und erklärt außerdem die vier Spielmodi (Control, Escort, Assault, Hybrid), die im Finale gespielt werden.

Der auf der genannten Seite verlinkte Fan Guide erklärt unter anderem, worauf beim Ansehen der Overwatch League-Spiele auf dem Bildschirm zu achten ist.