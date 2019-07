Darksburg – Gameplay-Trailer zur Koop-Survival-Action

Der Indie-Entwickler Shiro Games hat einen neuen Trailer zum kommenden PC-Spiel Darksburg veröffentlicht. Der Koop-Survival-Action-Titel soll auf der Gamescom gezeigt werden. Shiro Games ist außerdem bekannt für die Spiele Northgard und Evoland.

„Darksburg ist ein kooperatives Survival-Actionspiel, in dem 4 Spieler ein Team bilden, um gemeinsam die Horden aus Infizierten zu bekämpfen, die sich in der Stadt Darksburg breitgemacht haben. Schlüpfe in die Rolle eines von mehreren Überlebenden mit einzigartigen Fertigkeiten und ganz eigenen Persönlichkeiten. Meistere die Fähigkeiten der Überlebenden, um die schwierigsten Herausforderungen in Angriff zu nehmen!

Bewältige das unerbittliche kooperative Gameplay und überlebe die Horden aus Infizierten, die sich in Darksburg breitgemacht haben.

Erkunde verschiedene Karten mit unterschiedlichen Zielen (Flucht, Heilmittelsuche, Eskorte, Kopfjagd …).

Verwalte (extrem) begrenzte Ressourcen und meistere die Fertigkeiten jedes Überlebenden, um die Oberhand zu gewinnen!

Verlange deinem Team in den höchsten Schwierigkeitsgraden alles ab, um noch bessere Belohnungen zu erhalten.

Verbessere deine Lieblingsüberlebenden mit Gegenständen und freischaltbaren Talenten.“

Im Folgenden seht ihr den neuen PVP-Trailer: