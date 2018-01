Creative präsentiert die Super X-Fi-Kopfhörer-Technologie

Creative hat heute Super X-Fi enthüllt, eine neue Technologie, die es per Kopfhörer ermöglicht, ein unglaublich detailreiches 3D-Audio zu erleben. Die Super X-Fi-Technologie ist ein revolutionärer Sprung von Creatives X-Fi-Technologien, die bereits in zahlreichen Creative-Produkten eingesetzt werden, unter anderem in dem preisgekrönten X-Fi Sonic Carrier-Heimkinosystem.

Was ist Super X-Fi?

Das neue System fängt die Hörerfahrung eines High-End-Systems mit mehreren Lautsprechern (wie in einem Kino) ein und schafft die gleiche weite, räumliche Hörerfahrung über einen Kopfhörer – die gleiche Tiefe, die gleichen Details, das weite Hörfeld, die Dreidimensionalität und den Realismus.

„Die Menschheit hat durch die Schaffung professioneller Orchester, die live in großen, zu diesem Zweck errichteten Musikhallen spielen, einen neuen Gipfel der Wertschätzung von Musik erklommen. Es entsteht Musik in ihrer höchsten Klangtreue. Um diesen natürlichen Klang nachzuempfinden, musste man bisher Systeme mit mehreren Lautsprechern einsetzen. Bei den bisherigen Versuchen, diesen Klang mit Kopfhörern einzufangen, waren die Ergebnisse unnatürlich eingeengt und gestaucht. Wir glauben, dass wir mit Super X-Fi eine Möglichkeit

gefunden haben, den Klang eines Kopfhörers so gut machen zu können wie das Original“, so Lee Teck Chee, Entwickler von Super X-Fi und VP of Technology bei Creative.

Wie Super X-Fi arbeitet:

Creatives Arbeit an dieser Technologie erforderte viel Forschung, Analysen raumakustischer Daten, die Vermessung des menschlichen Hörapparats sowie umfassendes Wissen über Kopfhörerdynamik.



Super X-Fi ist eine rechenaufwendige, algorithmisch komplexe Technologie. Diese Technologie passt das Audio für jeden Zuhörer mittels eines ausgereiften Kopf- und Ohrenform-Kartographierungsprozesses an. Hunderte von Details werden durch Echtzeit-Bilderkennung und -Analyse in großer Präzision erfasst. Danach verarbeitet eine KI-Engine diese Messdaten sowie die Dynamik des gewünschten Kopfhörers und synthetisiert den Zielklang mit einer multidimensionalen Karte der gewünschten Raumakustik. Anhand dieser SXFI-Karte erschafft Super X-Fi Audio, das auf die körperlichen Eigenschaften jedes einzelnen Zuhörers zugeschnitten ist.

Crowdfunding-Start in 2018:

Super X-Fi startet kurz nach der CES 2018 als Crowdfunding-Projekt und bietet seinen Backern eine ganze Reihe an Lösungen:

• Einen Premium-Überohr-Kopfhörer mit Super X-Fi und weiteren Virtual Reality-Features

• Überohr-Kopfhörer und Ohrhörer mit Super X-Fi-Technologie in zugehörigen Dongles

• Dongles mit Super X-Fi-Technologie, die es den Anwendern ermöglichen, ihre eigenen Kopfhörer anzuschließen