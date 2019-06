Clannad – Visual Novel für die Switch erscheint auch im Westen

Wie Prototype nun bekanntgab, erscheint Clannad für die Nintendo Switch schon in Kürze auch auf dem westlichen Markt. Die Visual Novel ist demnach ab dem 4. Juli im Nintendo eShop verfügbar – also zeitgleich mit dem Release in Japan! Zum Preis von 44,99€ kommen somit auch deutsche Fans frühzeitig in den Genuss der Visual Novel. Eine physische Version wie auf dem japanischen Markt gibt es hierzulande leider nicht.

Im Spiel kann zwischen englischen und japanischen Texten gewählt werden. Zum ersten Mal erschien Clannad 2004 in Japan für PC, später für PlayStation 2, 3, 4, Portable sowie Xbox 360 und Android. Bei uns ist das Spiel bisher nur für PC erhältlich. Auf der Switch ist es sowohl mit Joy-Cons als auch per Touch-Funktion steuerbar.

Im Trailer gewinnt ihr einen Einblick in die Story der Visual Novel: