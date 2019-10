Beat Saber DLC 3 released – Top oder Flop?

Freunde der Virtuellen Unterhaltung, Kämpfer der elektronischen Schwertkunst, es ist soweit: Vor einigen Minuten wurde das neueste DLC (Panic! at the Disco) für das sehr bekannte und beliebte VR Spiel „Beat Saber“ veröffentlicht. Während ich hier schreibe ist meine Frau bereits am schwitzen und testet für euch die ersten Runden um einen Eindruck über den Schwierigkeitsgrad zu sammeln. Videos auf den etwas höheren Stufen folgen dann später via einem Update. Hier aber erstmal die harten (und ernüchternden?) Fakten:

Anzahl der Songs: 4 The Greatest Show Victorious Emperor’s New Clothes High Hopes

Kosten: 6.99 Euro

Spielmodi: Nur klassisch mit 2 Schwertern

Ich muss gestehen, dass ich bei diesen Zahlen etwas gestockt habe. Zuerst dachte ich, da wäre ein Fehler bei der Veröffentlichung unterlaufen. Im Nachhinein vermute ich, dass das der Grund ist, warum wir 6 Songs kostenlos im OST 3 bekommen haben. Vergleicht man die Zahlen mit den zuvor veröffentlichten Monstercat Pack und dem DLC von Imagine Dragons zahlen wir nun, wenn man das komplett Paket kauft anstelle von

10 Songs für 12.99 Euro = 1.29 Euro pro Song (als Paket, DLC 1+2)

4 Songs für 6.99 Euro = 1.75 Euro pro Song (als Paket, DLC 3)

Die Songs selbst sind auf Normal und Expert ähnlich wie vergleichbare Songs der Länge in den verschiedenen Erweiterungen. Auch dafür ein paar vergleichende zahlen:

DLC 3: High Hopes (normal/expert): 3:11 min / 348 Steine / 795 Steine

DLC 2: Bad Liar (normal/expert): 3:22 min / 506 Steine / 732 Steine

DLC 1: Epic (normal): 3:21 / 321 Steine / 787 Steine

OST 2: Rum n’Bass (normal/expert): 3:09 min / 285 Steine / 603 Steine

OST 3: Immortal (normal/expert): 2:54 min / 415 Steine / 674 Steine

Die Songs kommen, im Vergleich zu den Songs der anderen Alben, einem eher etwas ruhiger / langsamer vor. Da sind die schönen Lichteffekte zwar nett anzusehen, jedoch fehlt es ein klein wenig an Abwechslung und Herausforderung in der Schlagreihenfolge und -kombination. (Zumindest laut der Aussage meiner Frau)

Einen eigenen Eindruck könnt ihr euch dazu später machen, wenn ich ein paar Runden gespielt habe und ein vernünftiges Video für euch vorbereitet habe oder ihr habt es bis dahin selbst nicht mehr ausgehalten und habt endlich die Zeit gefunden euch das Update selber zu installieren und die Songs anzutesten.