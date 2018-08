Battlefield V erhält Altersfreigabe ab 16 Jahren

Electronic Arts gibt heute bekannt, dass Battlefield V von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ab 16 Jahren freigegeben wurde. Der Mehrspieler-Shooter erscheint ungeschnitten am 19. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC.

Die Packshots mit entsprechender USK 16- und PEGI 16-Alterskennzeichnung sind auf dem Presseserver zu finden. Eine Auswahl befindet sich auch im Anhang dieser Pressemeldung.

Am 6. September startet die Battlefield V Open Beta auf Origin für PC, Xbox One und PlayStation 4. Spieler mit Vorabzugang können bereits am 4. September einsteigen. Alle Einzelheiten zur Open Beta finden sich hier im Battlefield-Blog.

Battlefield V erscheint weltweit am 19. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC. Wer die Battlefield V Deluxe Edition für eine beliebige Plattform vorbestellt, erhält ab 16. Oktober drei Tage Vorabzugang, und Mitglieder von Origin Access Premier auf PC können die Vollversion bereits am 11. Oktober spielen. Auch Mitglieder von Origin Access Basic auf PC und EA Access auf Xbox One sind schon ab 11. Oktober bei der Play First Trial dabei. Wer eine beliebige Edition des Spiels mit dem Battlefield V Enlister-Angebot vorbestellt, erhält Vorabzugang zur Open Beta sowie weitere Ingame-Vorteile wie Optionen zur Soldatenanpassung, Zugang zu Spezialaufträgen in der Startwoche und sofortigen Zugriff auf fünf Waffen zur Benutzung in Battlefield 1.