Assassin’s Creed: The Eizo Collection kommt im November

Am 17. November erscheint Assassin’s Creed: The Eizo Collection für Playstation 4 und Xbox One, wie Ubisoft nun bekannt gab. Inhaltlich erwartet den Spieler

Assassin’s Creed 2

Assassin’s Creed – Brotherhood

Assassin’s Creed – Revelations

Obendrauf gibt es natürlich auch zu jedem der drei Spiele alle Erweiterungen, die ebenfalls mit in der Collection enthalten sind. Neben diesem riesigen Inhalt dürfen wir uns auch auf neue Grafiken freuen, ferner auf die volle 1080p Full-HD Unterstützung.

Damit noch nicht genug, man packt uns als besonderes Schmankerl noch die Assassin’s Creed Kurzfilme mit dazu. Die beiden Filme Lineage und Embers gehören nämlich inhaltlich mit zur Story rund um Eizo und damit man den sein Leben von Vorne bis hinten begleiten kann, sollte man die Filme einfach gesehen haben.