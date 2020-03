Animal Crossing: New Horizons – Trailer zeigt Inselleben

Wer noch eine Beschäftigung für die Quarantäne sucht, findet sich vielleicht schon bald auf einer idyllischen Insel wieder. Bereits am 20. März erscheint Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch. In dem Spiel lädt Nintendo dazu ein, sich auf einer einsamen Insel niederzulassen.

Die offizielle Website verspricht:

„Die Zeit auf deiner neuen Insel vergeht genau wie in der echten Welt, doch Stress bedeutet das nicht: Stürz dich aktiv ins Geschehen oder lehn dich zurück und träume – hier gibt’s keine Vorgaben! Entscheide selbst, ob dein Eiland ein Naturparadies bleiben soll oder ob du es mit praktischen Wegen und Brücken umgestalten möchtest. Freunde dich nur mit ausgesuchten Bewohnern an oder versuche, so viele neue Gesichter wie möglich auf der Insel zu versammeln. Die Wahl liegt ganz bei dir!“

Hier seht ihr den neuen Trailer: