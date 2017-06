America’s Army Proving Grounds – Offene Beta für PS4

America’s Army Proving Grounds ist ein Taktikshooter, der von der US Army ins Leben gerufen wurde. Für die Playstation 4 steht jetzt die offene Beta des realistischen Shooters im Store zum Download bereit. Einziges Mank: Ihr müsst euch einen Account im US-Store zulegen. Wie das geht, könnt ihr ganz einfach googeln, es ist eine Sache von wenigen Minuten. Den Link zur Beta im US-Store findet ihr hier: LINK

So ganz ohne Hintergedanken steckt die Army jedoch nicht so viel Energie in das Projekt America’s Army Proving Grounds, denn man möchte durch das realistische Gameplay neue Rekruten gewinnen. Für den PC wurde das Spiel bereits vor einigen Jahren veröffentlicht, mit der PS4-Version schafft man nun also auch den Sprung auf eine aktuelle Konsole. Extra dafür wurden sowohl Steuerung, als auch das Interface angepasst um es so den Konsoleros zugänglicher zu machen. Innerhalb des Spiels geht es dann im 8 vs. 8 rund. Das auf Teamwork ausgelegte Multiplayer-Spiel bietet realistische Waffen und Kampfausrüstungen, beispielsweise die Pistole M9A1 oder das Gewehr M4A1.

Der Release von America’s Army Proving Grounds ist für diesen Sommer geplant.