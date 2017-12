Adventskalender 2017 – Tag 11

Vergangenheit gehört zu uns, wie die Gegenwart. Ob dies nun vergangene Weisheiten auf See angeht oder fernöstliche Kampfkunst. Zwei sehr interessante Titel erwarten euch heute.

Mit freundlicher Unterstützung von Headup Games, gibt es heute die folgenden beiden Preise abzustauben. Es werden zwei Gewinner ausgelost werden.

Earth Atlantis (Nintendo Switch Key)

Am Ende des 21. Jahrhunderts kam es zum „Großen Klimaumschwung“. 96 % der Erdoberfläche liegen nun unter Wasser. Die menschliche Zivilisation ist untergangen. Maschinen haben die Gestalt von Meereslebewesen angenommen. Die Ozeane wimmeln von Mischwesen aus Monstern und Maschinen. Du bist ein Jäger und deine Reise beginnt hier…

Earth Atlantis ist ein Side-Scroller mit originellem „Monsterjäger“-Gameplay. Schalte mehrere Schiffe mit besonderen Waffen und Fähigkeiten für deine Reise frei und werde ein legendärer Jäger! Das Spiel ist in einem einzigartigen und kunstvollen Skizzenstil gehalten und spiegelt den Geist der Meereserkundung des 14. Jahrhunderts wider, als man den Ozean noch für einen gefährlichen, von Monstern bevölkerten Ort hielt.

Aragami (PC)

Das Stealth-Game Aragami, ursprünglich unter dem Titel TwinSouls: The Path of Shadows angekündigt, erschien im Herbst 2016. Als Inspirationsquellen geben die Macher Tenchu, Metal Gear Solid, Mark of the Ninja und Dishonored an. Auch Assassin’s Creed könnte und dürfte wohl sehr wahrscheinlich Pate gestanden haben.

Ihr verkörpert in Aragami einen untoten Attentäter, der Macht über die Schattenwelt hat, was dann zusätzlich auch noch an Mittelerde: Mordors Schatten erinnert. Mittels dieser Fähigkeit kann der Held beinahe unsichtbar bleiben und Dinge aus dem Nichts materialisieren, beispielsweise Waffen und sogar einen Drachen.

