A Place for the Unwilling erscheint heute für Steam

Der spanische Entwickler AlPixel veröffentlicht heute sein makabres Mystery-Spiel A Place for the Unwilling für Steam (PC und Mac) für €14,99. Zudem gibt es einen neuen Launch-Trailer und einen Gameplay-Trailer, der das Spiel erklärt gibt es hier.

Das Narrative-Adventure ist in den letzten 21 Tagen einer sterbenden Stadt angesiedelt. Die Uhr tickt, Spieler können nicht überall auf einmal sein und müssen daher entscheiden, welche Teile der Stadt sie erforschen und mit wem sie sich treffen, was die Geschichten im Titel maßgeblich beeinflusst. Spieler können mit jedem, von unheimlichen Politikern bis zu kettenrauchenden Kinder-Anarchisten, sprechen oder als Händler arbeiten, unter die Leute gehen, die Stadt frei erkunden und eine Rolle in der Hierarchie der Stadt spielen.

Der Titel zielt darauf ab, die erzählerische Tiefe und das Erkunden von Sunless Sea mit dem Set-up von Majora’s Mask und einem Hauch von Lovecraft zu mischen. A Place for the Unwilling ist ein reichhaltiges Narrative-Spiel, in einer von Dickens-inspirierten Welt voller Farbe und schauerlichen Albträumen.

Features:

Die Uhr tickt

Verliere dich in einer merkwürdigen Welt, die in 21 Tagen sterben wird

Offenes Narrative-Adventure

Jede deiner Entscheidungen beeinflusst die Spielwelt und das Ende der Geschichte

Jeder Spieldurchgang ist einzigartig

Über 100 erzählerische Ereignisse mit alltäglichen und schwerwiegenden Entscheidungen erschaffen eine einmalige Geschichte

Vielfältige Charaktere und eine tiefgründige Geschichte

Diese umfassen Themen wie Ungleichheit, Isolation, Cosmic Horror und mehr

Eine lebendige Welt

Die Geschichte und Spielwelt geht immer weiter – egal, ob du hier bist oder nicht

Geschichte ist alles

Im Spiel findest du keine Kämpfe, Mini-Maps oder Quest-Punkte

