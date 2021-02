Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 erscheint für weitere Konsolen

In Kürze wird der Kreis der Spieler:innen erweitert, die sich an Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 erfreuen können. Kommenden Monat erscheint das Skater-Spiel für weitere Systeme.

Activision plant die Veröffentlichung für Playstation 5, Xbox Series X und S, sowie Nintendo Switch für den 26. März. In rund einem Monat könnt ihr dann also auch auf den Next-Gen-Konsolen Flips und coole Stunts machen.

Für die beiden neuen Konsolen verspricht man eine Vielzahl an Upgrades, so z.B. eine verbesserte Audioausgabe und 120 Frames in 1080p bzw. 30 Frames bei 4K. Einen kleinen Wehrmutstropfen hat das Ganze allerdings:

Es wird keine native Spielversion für PS5 und Xbox Series X/S geben. Statt dessen müssen Spieler:innen auf die Version der alten Konsolengeneration zurückgreifen und diese dann upgraden. Und dieses Upgrade ist auch nicht kostenlos, sondern man wird mit 10€ zur Kasse gebeten. Im Store wird das Upgrade dann unter dem etwas sperrigen Namen Cross-Gen Deluxe Bundle zu finden sein.

Außerdem wird explizit erwähnt, dass nur die Disc-Version der PS4 dieses Upgrade erfahren kann. Warum das nicht auf auf der Xbox möglich ist, steht derzeit in den Sternen. Ob Activision die Erwähnung schlicht vergessen hat oder ob tatsächlich mehr dahinter steckt, werden wir wohl in den kommenden Tagen erfahren. Dies würde aber letztlich bedeuten, dass ihr, wenn ihr Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 bereits als Disc für Xbox One besitzt, ihr es für Series X bzw. S nochmals neu kaufen müsstet.

Immerhin lassen sich Spielstände innerhalb der Microsoft Familie deutlich leichter transferieren als bei Sony. Dafür sind nämlich satte 10 Schritte notwendig und man fragt sich, wo hier die Nutzerfreundlichkeit liegen soll. Die Anleitung dafür und auch alle sonstigen Infos zu Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 für Switch, PS5 und Xbox Series X/S findet ihr im Blogeintrag bei Activision.