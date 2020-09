Hot Wheels lässt die Ketten in World of Tanks brennen

Wargaming liebt Kooperationen mit namhaften Firmen. Während sich in World of Warships: Legends derzeit die Transformers Kugeln und Torpedos um die Ohren jagen, geht in World of Tanks die Zusammenarbeit mit Hot Wheels in die zweite Season.

Neben zahlreichen kosmetischen Items können allen Konsolen-Kommandanten den T-34-85M und Tiger Shark Spähpanzer kostenlos erhalten. Käufer eines Season Pass können neben dem Rodger Dodger E 75 TS inklusive Garagenstellplätzen zusätzliche Extras erhalten. Mit dem Ultimate Season Pass bekommen Kommandanten neben der umfangreichsten Extras in World of Tanks: Hot Wheels zusätzlich noch die Kontrolle über den kolossalen Bone Shaker TS-5 inklusive spezieller Crew.

Zusammen mit der Hot Wheels-Saison belohnt das Tanker-Rewards-Programm die engagiertesten Spieler mit zahlreichen digitalen Extras, physischen Gewinnen sowie einer lokalen privaten Veranstaltung im Hot Wheels-Stil als Hauptpreis. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation kann dieser Preis in den kommenden zwölf Monaten eingelöst werden. Um am Tanker-Rewards-Programm teilzunehmen sammeln die Spieler Punkte durch das erste Gefecht des Tages, erfolgreiche Gefechtsleistungen oder Ingame-Käufe.

→Offizielle Webseite