Natürlich durfte auf dem Xbox Games Showcase auch Forza Motorsport nicht fehlen. Der nächste Titel der Reihe kommt ganz ohne Zahl Nummer 8 daher. Das für Xbox Series X optimierte baldige Spiel befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Bereits im Mai 2020 jährte sich die Veröffentlichung der Forza-Serie zum 15. Mal. Forza Motorsport entstand aus der Leidenschaft des Entwicklerteams für schnelle Autos und fesselnde Videospiele heraus. Über die Jahre baute sich eine große Community auf, deren Herz für Rennwagen, Kreativität und den ultimativen Wettbewerb schlägt. Genau das bekommen Spieler mit dem neuen Forza Motorsport!

> Unser damaliger Test zum siebten Ableger der Motorsport Reihe.

Forza Motorsport mit Raytracing und ForzaTech

Auf der Xbox Series X dreht sich alles um Highspeed und Immersion. Es ist nicht verwunderlich, dass Spieler das Forza-Universum auf der nächsten Konsolengeneration noch mitreißender erleben. Dank Raytracing in Kombination mit ForzaTech entsteht eine lebendige Welt, in der alles miteinander verbunden ist. Von den Oberflächen der Autos, die sich gegenseitig spiegeln, über die leuchtend rote Farbe, die von nassem Asphalt reflektiert wird, bis hin zu lebensnaher Licht- und Schattensimulation. All das in 60fps und gestochen scharfer 4K-Bildqualität.

Sämtliche Elemente, die das Franchise in den 15 Jahren ausgezeichnet haben, werden mit neuen Konzepten und einer hochmodernen Technologie kombiniert. Entwickelt von den Turn 10 Studios, erscheint der Racing-Titel auf der Xbox Series X, Windows 10 PC und im Xbox Game Pass.

Eine Botschaft von Creative Director Chris Esaki, die das ganze noch einmal genau erläutert.



Offizieller Ankündigungstrailer der Weltpremiere von Forza Motorsport.



Bildquelle: Trailer Screenshot