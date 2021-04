Creative stellt den Sound Blaster GC7 vor

Creative präsentiert mit dem Sound Blaster GC7 das erste Modell einer neuen Produktserie. Hierbei handelt es sich um den ersten hauseigenen Premium-Gaming-DAC und -Verstärker. Dieser wurde speziell entwickelt um Gamern, Streamern und Content-Erstellern das beste Audioerlebnis zu ermöglichen.

Der Sound Blaster GC7 im Detail:

Dank griffgünstig angebrachter und intuitiv nutzbarer Bedienelemente lässt sich der DAC problemlos mit einer Hand bedienen. Vier voll programmierbare Tasten lassen sich individuell mit eigenen Funktionen belegen. Auf diesem Wege lassen sich nicht nur vor eingestellte Audioprofile abrufen, sondern auch häufig im Stream genutzte Funktionen hinterlegen. Die Steuerknöpfe verfügen darüber hinaus über eine individuell anpassbare RGB-Beleuchtung. Mit dem Scrollrad können beispielsweise Spiel- und Chat-Lautstärke individuell eingestellt werden.

Neben der Super X-Fi Headphone Holography nutzt der DAC auch weitere preisgekrönte Sound-Blaster-Audioverarbeitungstechnologien. In Verbindung mit Lautsprechern kann mittels der Acoustic Engine Suite auf Audioverbesserungen wie Crystalizer und Smart Volume zurückgegriffen werden. Mit dem integrierten Scout-Modus lässt sich die akustische Ordnung im Spiel weiter verbessern. Nutzt man den GC7 mit Kopfhörern kann der Nutzer mittels Super X-FI einen ähnlichen Raumklangeffekt wie mit einem Multi-Lautsprecher-Setup erfahren. Der SXFI Battle-Modus optimiert auch hier die akustische Ordnung der Gegner.

Der Sound Blaster GC7 kann bis zu 24-Bit/192 kHz PWM-Wiedergabe streamen und bietet ein geringes Grundrauschen. Weiterhin bietet er 7.1 Virtual Surround sowohl mit Kopfhörern, als auch mit Lautsprechern und ebenso eine Dolby Digital Dekodierung. Anschließen kann man den GC7 nicht nur an den PC, sondern auch an den Mac oder diverse Spielekonsolen. Als Anschlüsse stehen neben USB-C und Toslink (Ein- und Ausgang) diverse 3,5-mm-Klinkenanschlüsse zur Verfügung, diese sowohl in 3-poliger, aber auch in 4-poliger Ausführung.

Preis und Verfügbarkeit:

Auf Creative.com ist der Sound Blaster GC7 ab sofort zu einem Unverbindlichen-Verkaufspreis von 149,99 € erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung Creative