40k Codex Preview – Vorschau? Teaser?

Der Live Feed auf Twitch zum 40k Codex Preview ist vorbei. Doch wurden unsere Erwartungen erfüllt? War es eine Präsentation über das was kommt? Haben wir Einblicke in die Mechanik und Ideen der Codizes bekommen? Schauen wir uns an, was uns gezeigt wurde.

40k Necron Codex im online Preview

Den Kickoff des online Previews hat der Codex der Necrons gemacht. Abgesehen von dem offensichtlich coolem Cover, was können wir erwarten?

Dynastie Traits & Protocols

Eine Überarbeitung der Dynastie Traits ist notwendig. Vieles ist noch auf die „erste“ Version der 8th Edition ausgelegt und wird mit dem neuem, „schnellerem“ Modus von 40k nicht mithalten können. Ein deutlich zentral fokussiertes Spiel, benötigt auch entsprechenden Support für verschiedene Einheiten. Daher bekommen wir sowohl neue Dynastie, als auch Protokolle. Ihr könnt zwischen einem von sechs Protokollen wählen und diese zu Beginn eurer Runde ausspielen. Jedes Protokoll hat wiederum zwei Direktiven zwischen denen ihr dann wählen könnt. Um diese nutzen zu können muss jedoch eure Armee das selbe Dynastie-Keyword haben und von einem Charakter mit dem „Noble“ Keyword angeführt werden. Ob das tatsächlich alle Detachments einschließt, wird sich mit dem Codex zeigen. Es würde mich jedoch nicht so sehr wundern, wenn GW einen zu großen Mix verschiedener Dynastien pro Detachment verhindern will.

Mortal Wounds können einen nervigen Faktor für unsere Immortals und Warriors bedeuten. Zu viel nicht absorbierbarer Schaden vor der eigentlichen Shooting bzw. Fight Phase kann uns den großen Vorteil der Reanimationen kosten. Ein 5+ after-save gegen Mortal Wounds ist tatsächlich ein guter Counter gegen Psykräfte und potentielle Bonuseffekte von irgendwelchen Sonderwaffen oder Stratagems. Und da wir das volle Potential unserer Krieger erst ausnutzen können, wenn wir uns auch in halber Reichweite befinden (Rapid Fire) laufen wir generell schnell Gefahr im Nahkampf gebunden zu werden. Ein Effekt, der uns zurückfallen und schießen lässt ist daher Gold wert. Damit wird das „Conquering Tyrant“ Protokoll ein wirklich schönes Play sein. Die Option mit Szarekhan beide Direktiven spielen zu können ist tatsächlich nicht verkehrt, da es unseren Crypteks eine 6″ Aura für den Reanimationsbonus verpasst und uns damit mehr Beweglichkeit bietet.

Neue Necroneinheiten im 40k Codex Preview

Wirklich nicht überraschen: Es wird neue Einheiten geben. Noch weniger überraschend: Es werden Destroyer darunter sein. Was mich jedoch etwas überrascht, dass wir eine zweite Nahkampfoption bekommen.

Die Ophydian Destroyer sind eine weitere Nahkampfeinheit, welche auch von unserem Skorpekh Lord gebufft werden. Mit guter Reichweite, Deep Strike Ability und 1er hit re-rolls, haben sie alles, was eine Nahkampf Einheit mitbringen sollte. Dank drei Wunden und Living Metal, regenerieren sie auch noch Leben, wenn sie nicht zerstört werden und selbst wenn, können sie wieder aufstehen. 3 Angriffe im Nahkampf mögen wenig wirken, doch alle Nahkampfwaffen können tatsächlich Bonustreffer erzeugen oder haben Bonusangriffe. Mit S4 als Basiswert sollen jedoch keine Heavy Infantery (T5) Gegner töten, sondern sich gegen Massen oder T4 Gegner stellen. Dies zeigt sich auch bei den Waffenprofilen, welche für jeden Gegnertyp etwas haben. Sprich Gegner mit wenig Rüstung oder Gegner mit zwei Wunden.

Neue Crypteks um unseren Spielstil besser zu supporten. Offensiv, Defensiv, Passiv. Für jeden ist etwas dabei. Insgesamt kennen wir nun vier verschiedene. Das Problem hierbei wird sein, auch alle unterbringen zu können. Da uns zusätzliche Detachments in unseren CP (Stratagems) limitieren, wird es hier vermutlich einiges an Listenarbeit brauchen, möglichst effizient seine Listen zu gestalten und damit auch ein möglichst starken Synergieeffekt zu erzeugen, ohne sich gleichzeitig zu viele Möglichkeiten für seine Stratagems zu nehmen. Ob rein spezialisierte Armeen die „go-to“ Lösung der 9th Edition sein werden, wird sich zeigen. Mich würde es jedoch etwas wundern.

Wie erwähnt haben die neuen Cryptekversionen verschiedene Intentionen und sollen sie effektiver unterstützen. Ja, dass bedeutet, dass unsere HQ Slots deutlich mehr durch neutrale Modelle genutzt werden könnten. Insgesamt ist es jedoch eine Überlegung wert, um so Hochwerteinheiten und wertvolle Punkte mit deutlich mehr „Wumms“ zu unterfüttern. Auch ist nicht zwingend jeder Cryptek / Buffer für jedes Szenario geeignet. So würde ich die „Nightmare Shroud“ von dem PSychomancer eher bei einer Hordenarmee wie Astra, Niden oder Orks bringen, als bei Elitären Armeen mit kleinem Modelcount.

Lang lebe der König

Natürlich werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Oberhaupt der Necrons. Ob „The Silent King“ als Lord of War, Supreme Commander oder ähnliches im Codex erscheinen wird bleibt auch weiterhin ungeklärt. Dennoch haben wir zumindest schon mal seine Statline bekommen.

Was ist das interessante an dieser Statline? Er wird (vermutlich) ein Nahkampfmodell werden. Mit schwindender Reichweite und Attackenzahl ist es jedoch fraglich ob er entsprechend effektiv sein wird. Ja, mit T7 und 16W dauert es etwas. Jedoch scheint sich für mich hier eine 2nd Turn Armee abzuzeichnen. Denn ist uns der Gegner entgegengekommen können wir deutlich wahrscheinlicherer unseren First Turn Charge schaffen. Ohne irgendeinen Einblick in seine Waffenprofile und Sonderregeln ist es jedoch deutlich mehr Spekulation denn kalkulierbarer Aussage. Abhängig von seinen Traits wird er jedoch definitiv Feuer auf sich ziehen. Und da sowohl sein WS als auch BS NICHT sinkt ist er auch im späteren Verlauf noch ein ernstzunehmender Gegner. Das setzt voraus, dass seine Waffe auch was taugt, aber davon dürfte man ausgehen können. S5, S7/8 ist zu erwarten, ebenso wie 2D oder d3 Schaden.