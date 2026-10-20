Den Rennsport nicht nur verfolgen, sondern selbst erleben: Mit zwei neuen Click-System-Bausätzen bringt Revell die Faszination der Formel 1 nach Hause. Der McLaren MCL39 und der Red Bull Racing RB21 lassen zwei Boliden der Saison 2025 im Maßstab 1:20 entstehen. Die detailreichen Modelle werden Schritt für Schritt aus einzelnen Bauteilen zusammengesetzt. Dank des Click Systems gelingt der Aufbau ganz ohne Klebstoff oder Bemalen. Sticker und Decals ermöglichen eine individuelle Gestaltung, während sich beide Modelle mit einer optional erhältlichen Wandhalterung wirkungsvoll präsentieren lassen. Die Bausätze richten sich an Motorsportfans und Modellbauer ab zehn Jahren.

McLaren MCL39: Mit Lando Norris zum Weltmeistertitel

Mit dem McLaren MCL39 bringt Revell den Rennwagen auf den Basteltisch, mit dem Lando Norris 2025 seinen ersten Fahrer-Weltmeistertitel gewann. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri sicherte sich McLaren Racing außerdem die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Der 160-teilige Bausatz im Maßstab 1:20 bildet den markanten Boliden in den typischen Farben Papaya und Anthrazit nach.

Das Click System ermöglicht einen unkomplizierten Aufbau ohne Klebstoff oder Bemalen. Die mehrfarbig gestalteten Bauteile werden einfach zusammengesteckt, wodurch sich das Modell auch für Einsteiger eignet. Drehbare Räder sorgen für zusätzliche Authentizität. Ein großer Bogen mit Decals und Stickern bietet weitere Gestaltungsmöglichkeiten, darunter Motive für die Rennen in Bahrain, den USA und Miami. So können Modellbauer ihren fertigen McLaren im gewünschten Look von Norris oder Piastri gestalten.

Ein besonderes Extra ist der im Set enthaltene Modellrahmen. Damit lässt sich der fertige Rennwagen auf unterschiedliche Weise präsentieren: flach liegend, aufrecht auf einem Regal oder Schreibtisch oder als dreidimensionales Objekt an der Wand. Eine verdeckte Schraubbefestigung soll dabei für sicheren Halt sorgen. So wird der McLaren MCL39 zum Blickfang für die eigene Formel-1-Sammlung.

Red Bull Racing RB21: Rennsport-Action für die eigene Boxengasse

Mit dem Red Bull Racing RB21 erweitert Revell das Angebot um einen weiteren Formel-1-Boliden der Saison 2025. Das Modell zeigt den Rennwagen, mit dem Max Verstappen nach vier Fahrerweltmeistertiteln in Folge von 2021 bis 2024 erneut als Titelverteidiger antrat. Bis zum Saisonfinale kämpfte der Niederländer um seine fünfte Krone, musste sich am Ende jedoch Lando Norris geschlagen geben. Sein Teamkollege Yuki Tsunoda ergänzte das Red-Bull-Aufgebot.

Der 165-teilige Bausatz im Maßstab 1:20 lädt dazu ein, den RB21 Schritt für Schritt selbst zusammenzusetzen. Auch hier erleichtert das Click System den Aufbau, während mehrfarbig gestaltete Bauteile sowie Sticker und Decals für einen authentischen Auftritt sorgen. Nach der Fertigstellung kann das Modell im Regal oder an der Wand präsentiert werden.

Der Bausatz soll ab Anfang 2027 erhältlich sein und richtet sich wie der McLaren an Modellbauer und Motorsportfans ab zehn Jahren.

Technische Daten der Revell-Formel-1-Bausätze

Merkmal McLaren MCL39 Red Bull Racing RB21 Maßstab 1:20 1:20 Anzahl der Teile 160 165 Aufbausystem Click System Click System Klebstoff erforderlich Nein Nein Bemalen erforderlich Nein Nein Altersempfehlung Ab 10 Jahren Ab 10 Jahren Besonderheiten Drehbare Räder, Sticker und Decals, Modellrahmen Mehrfarbige Bauteile, Sticker und Decals Verfügbarkeit Kein konkreter Termin genannt Ab Anfang 2027

Formel-1-Modelle zum Bauen und Präsentieren

Mit dem McLaren MCL39 und dem Red Bull Racing RB21 richtet sich Revell an Formel-1-Fans, die ihre Begeisterung für den Motorsport mit einem eigenen Modellbauprojekt verbinden möchten. Das Click System erleichtert den Einstieg, während die Sticker, Decals und Präsentationsmöglichkeiten Raum für individuelle Gestaltung bieten. Während der McLaren MCL39 an die erfolgreiche Saison von Lando Norris und McLaren erinnert, können Fans mit dem RB21 einen der auffälligsten Rennwagen der Saison 2025 nachbauen. Der Red-Bull-Bausatz soll ab Anfang 2027 erhältlich sein.