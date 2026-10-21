Mit dem Pocket AIS stellt AISLPC einen neuen Retro-Gaming-Handheld vor, der klassische Spieleplattformen mit moderner Hardware und einem kompakten Design verbinden soll. Das Gerät verfügt über ein 4,5 Zoll großes IPS-Display im 4:3-Format, einen Rockchip RK3562 und zwei 3D-Analogsticks. Als Betriebssystem kommt AisOS zum Einsatz, eine auf Rocknix basierende Eigenentwicklung mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche.

4:3-Display und kompakte Hardware

Der Pocket AIS besitzt ein 4,5 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1.024 × 768 Pixeln. Durch das klassische Seitenverhältnis von 4:3 eignet sich der Bildschirm besonders für ältere Spiele, die ursprünglich für entsprechende Displays entwickelt wurden. Im Inneren arbeitet ein Rockchip RK3562, der von 2 GB RAM unterstützt wird. Für das Betriebssystem und weitere Daten stehen 4 GB interner Speicher zur Verfügung. Über einen TF-Kartenslot lässt sich der Speicher mit einer microSD-Karte mit bis zu 512 GB erweitern.

Die 2 GB Arbeitsspeicher sind laut Hersteller für die Ausführung der meisten unterstützten Spieleportierungen ausreichend. Darüber hinaus kann der Pocket AIS auch einige PlayStation-2-Spiele ausführen. Welche Titel tatsächlich spielbar sind, hängt jedoch von der jeweiligen Kompatibilität und den Leistungsanforderungen ab. Daher ist nicht davon auszugehen, dass sämtliche Spiele dieser Plattform flüssig laufen.

Zur Steuerung setzt AISLPC auf zwei 3D-Analogsticks. Ergänzt werden diese durch eine RGB-Ambientebeleuchtung und einen Vibrationsmotor. Für die Audioausgabe sind zwei Lautsprecher verbaut, die jeweils über eine eigene Akustikkammer verfügen sollen. Das speziell entwickelte Lautsprechersystem soll dadurch einen verbesserten Klang ermöglichen.

Ais OS: Eigenes Betriebssystem mit App-Bereich

Als Betriebssystem kommt Ais OS zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine von AISLPC entwickelte Software auf Basis von Rocknix, die mit einer vollständig überarbeiteten Benutzeroberfläche eine intuitive Bedienung ermöglichen soll. Das System ist auf einen unkomplizierten Einstieg ausgelegt und soll direkt nach der Einrichtung einsatzbereit sein.

Über den integrierten Bereich „Applications“ können Nutzer einen App-Store aufrufen und unterstützte Anwendungen von Drittentwicklern herunterladen. Dazu zählen beispielsweise YouTube und TikTok sowie weitere verfügbare Apps. Auch Spiele lassen sich über entsprechende Anwendungen herunterladen, sofern diese unterstützt werden.

Ais OS unterstützt zudem Online-Duelle, für die eine aktive Internetverbindung erforderlich ist. Wer mehr Anpassungsmöglichkeiten benötigt, kann alternativ auf eine Community-Version von Rocknix zurückgreifen, die sich insbesondere an erfahrene Nutzer richtet.

Emulation zahlreicher Retro-Plattformen

Der Pocket AIS ist für die Emulation zahlreicher klassischer Spielsysteme ausgelegt. Laut Hersteller gehören dazu unter anderem die PlayStation Portable (PSP), Sega Dreamcast, Nintendo 64, Nintendo DS, Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Color, NES, Neo Geo und Mega Drive. Auch Systeme wie MAME, CPS1, CPS2 und CPS3 sowie NAOMI werden genannt.

Die tatsächliche Kompatibilität und Performance können je nach Plattform und Spiel variieren. Die genannten Plattformen beschreiben die Emulationsmöglichkeiten des Geräts. Welche Spiele genutzt werden können, hängt unter anderem von der verfügbaren Software und den jeweiligen Nutzungsrechten ab.

Automatische Kühlung und moderne Konnektivität

Damit der Handheld auch bei anspruchsvolleren Anwendungen zuverlässig arbeitet, verfügt der Pocket AIS über eine automatische Lüftersteuerung mit fünf Geschwindigkeitsstufen. Das System überwacht die Temperatur und passt die Lüfterdrehzahl entsprechend an. Bei Temperaturen über 70 °C wird die höchste Lüfterstufe aktiviert. Bei gewöhnlicher Nutzung soll die Kühlung hingegen möglichst leise arbeiten.

Für die drahtlose Verbindung unterstützt der Pocket AIS Wi-Fi 6 im 2,4- und 5-GHz-Bereich. Neben Online-Mehrspielerfunktionen ermöglicht die Internetverbindung auch die Nutzung unterstützter Online-Duelle unter Ais OS. Ein USB-C-Anschluss mit OTG-Unterstützung erweitert die Anschlussmöglichkeiten. Zusätzlich steht ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss zur Verfügung.

Die Stromversorgung übernimmt ein Akku mit einer Kapazität von 4.000 mAh. Das Gehäuse misst rund 168,3 × 82 × 20,4 mm. AISLPC bietet den Handheld in den Farben Schwarz und Grün an.

Technische Daten des Pocket AIS

Merkmal Spezifikation Hersteller AISLPC Display 4,5 Zoll IPS Auflösung 1.024 × 768 Pixel Seitenverhältnis 4:3 Prozessor Rockchip RK3562 Arbeitsspeicher 2 GB RAM; laut Hersteller ausreichend für die meisten unterstützten Spieleportierungen Interner Speicher 4 GB Speichererweiterung TF-/microSD-Karte mit bis zu 512 GB Betriebssystem Ais OS auf Basis von Rocknix Emulation Zahlreiche Retro-Plattformen; zusätzlich Unterstützung einiger PS2-Spiele laut Hersteller, abhängig von Kompatibilität und Performance Steuerung Zwei 3D-Analogsticks Audio Zwei Lautsprecher mit separaten Akustikkammern, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss Kühlung Automatische Lüftersteuerung mit fünf Stufen Konnektivität Wi-Fi 6 mit 2,4 und 5 GHz, USB-C mit OTG Online-Funktionen Online-Duelle und weitere Online-Funktionen; Internetverbindung erforderlich Akku 4.000 mAh Abmessungen 168,3 × 82 × 20,4 mm Farben Schwarz, Grün Unverbindliche Preisempfehlung 169,99 US-Dollar Offizieller Produktstart 24. Oktober 2026

Preis und Verfügbarkeit

Der AISLPC Pocket AIS erscheint offiziell am 24. Oktober 2026. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 169,99 US-Dollar. Ein bestätigter Europreis für Deutschland liegt bislang nicht vor. Weitere Details finden sich bei AISLPC.