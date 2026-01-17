Der große Game2Gether-Jahresrückblick 2025

Wie in jedem Jahr starten wir auch in 2026 mit dem großen Game2Gether-Jahresrückblick 2025 und erinnern uns an unsere persönlichen Spiele-Highlights und Events.

Wenn auch Ihr das gesamte Gamer-Jahr noch einmal Revue passieren lassen wollt, empfehlen wir unseren Release-Artikel aus 2025, der Euch die meisten Titel des vergangenen Jahres präsentierte.

Selbstverständlich gibt es auch für das nun beginnende Jahr wieder unsere praktische und monatlich aktualisierte Übersicht über die erscheinenden Spiele.

Doch nun erst einmal die persönlichen Monats-Highlights der Redaktion und der Redakteure:

Januar

Dagmar: Im Januar war mein persönliches Highlight Donkey Kong Country Returns HD. Zwar nur ein Remake, aber dafür eines der Extraklasse. Der Dschungelkönig hüpfte sich wieder direkt in mein Herz und sorgte für meine meisten Spielstunden zum Jahresbeginn.

Februar

Nick: Im Februar gab es für Fans fernöstlicher Games wie mich direkt zwei große Highlights. Zum einen hat es der Ausflug in die Region von Calvard in Trails through Daybreak endlich zu uns in den Westen geschafft und zum anderen gab es endlich ein eigenständiges Spiel für den Fan-Liebling Goro Majima aus der Yakuza/Like a Dragon-Reihe. Denn Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii hat nicht nur einen verrückten Titel, sondern hat auch richtig Spaß gemacht, da es nicht sinnlos in die Länge gezogen wurde. Also wunderbar für eine langes Wochenende.

Luca: Kingdom Come: Deliverance 2 zeichnet sich für mich durch seine konsequente historische Authentizität und eine bislang ungesehene Tiefe bei NPC KI aus, bei der die Welt auf deine Handlungen reagiert tote Soldaten werden von ihren Kameraden gesucht und beerdigt, NPCs erinnern sich an deine Verbrechen, und selbst kleine Missetaten haben gesellschaftliche Konsequenzen, die du ausbaden musst. Was Kingdom Come 2 letztlich besonders macht, ist die gelungene Balance zwischen brutaler mittelalterlicher Simulation und wahrhaft organischer Spielwelt, in der deine Entscheidungen ob groß oder klein real spürbar sind und die Geschichte von Henrys Aufstieg. Das macht ein gutes Rollenspiel für mich aus dass man die Entscheidungen wahr nimmt sie richtige Auswirkungen haben.

März

Nick: Im März konnte ich endlich ein persönliches Versäumnis nachholen und zwei echte Klassiker neu erleben. Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars verbindet zwei echte JRPG-Urgesteine und hübscht sie nicht nur ordentlich auf, sondern macht sie auch sehr viel zugänglicher. Am beeindruckensten war für mich aber die Story, besonders die von Teil Zwei. Die Charaktere sind so großartig geschrieben und die Geschichte bietet so viele, wirklich sehr schön ausgearbeitete Wendungen, dass man den Controller beim Spielen nur sehr schwer weglegen kann. Solltet ihr noch kein Spiel dieser Art gespielt haben, ist diese Collection ein toller Punkt um direkt einzusteigen.

Dennis: Eines der in diesem Jahr kontrovers diskutierten AAA-Titel dürfte wohl Assassin’s Creed Shadows sein. Hier ging es vor allem um die Darstellung verschiedener kultureller Aspekte. Abseits davon ist Shadows jedoch besser als sein Ruf, und vor allem Fans älterer Assassin’s Creed-Teile kommen hier wieder vermehrt auf ihre Kosten. Statt zu einer Ein-Mann-Armee wie in Assassin’s Creed Valhalla zu werden, steht hier wieder stärker der Stealth im Fokus. Auch die Welt ist sehr detailliert gestaltet und gehört sicher zu den schöneren Spielwelten dieses Jahres.

Luca: Eines meiner absoluten Koop Higlights aller Zeiten Split Fiction.

Nachdem Hazelight 2022 schon mit IT Takes Two überzeugen konnte kam dieses Jahr der neueste Koop Banger. Die beiden Autoren Mio und Zoe werden in ihre eigenen Geschichten gesperrt und durchlaufen ein ständiges Wechselspiel zwischen Science-Fiction und Fantasy, bei dem praktisch jedes Level ein neues, einzigartiges Gameplay-Mechanic mit sich bringt vom Drachritt bis zur Regenbogen-Furz-Aktion als Schwein. Die emotionale Tiefe und scharfsinnige Charakterentwicklung zwischen den anfangs verfeindeten Schriftstellern hebt das Spiel über ein bloßes Mini-Game-Sammelsurium hinaus; ihre gegenseitige Abhängigkeit ist essenziell, da Mio und Zoe ihre speziellen Fähigkeiten ständig kombinieren müssen, um voranzukommen. Die authentische Geschichte über Kreativität, Freundschaft und gegenseitige Unterstützung wo der eine den anderen immer besser kennenlernt und versteht. Hazelight Studios beweist erneut, dass es das kooperative Spielerlebnis verstanden hat und liefert mit dieser komplett unvorhersehbaren, üppig gestalteten Welt eine Feier der menschlichen Vorstellungskraft einfach ein Meisterwerk.

April

Daniel: Es ist wohl kaum abzustreiten, dass The Last of Us eine der besten Spieleserien überhaupt ist. Das liegt natürlich nicht am Gameplay, sondern vielmehr an der Atmosphäre, der Story und das bittere Gefühl der Hoffnungslosigkeit im angesichts des Todes und den Gefahren ausgesetzt zu sein. Mit dem zweiten Remastered Teil kamen nun auch Steam Spieler in den Genuss von The Last of Us Part 2. Wenn auch viele nicht davon begeistert waren, Abby spielen zu müssen und dem fehlenden Multiplayer, der eigentlich richtig Spaß macht. Auch die verwirrende Erzählweise mit den ständigen Zeitpunkt Sprüngen war etwas störend. Dies wurde zumindest mit einem Chronological Mode Patch angepasst.

Nick: Kein Jahresrückblick ohne das Spiel des Jahres. Clair Obscur: Expedition 33 ist auch für mich ein Highlight der letzten Jahre. Es wurde ja bereits an vielen Stellen über das Spiel berichtet, aber es ist und bleibt unglaublich was dieses kleine französische Studio Sandfall hier geleistet hat. Nicht nur, dass die Charaktere unglaublich herausgearbeitet und erwachsen sind, auch die Story hält einen die gesamte Spieldauer über in seinem Bann. Und dann noch die einzigartige Musik, die brachiale Grafik mitsamt sehr epochalen Boss-Kämpfen und einem Kampfsystem was derart ausgearbeitet ist, dass man immer wieder mit neuen Builds und Taktiken experimentieren kann. Das Highlight des Jahres und eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre.

Luca: Ich kann mich Nick bei Claire Obscure nur anschließen. Was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass Sandfall Interactive ehemalige Mitarbeiter von Ubisoft sind. Das sie es mit deutlich weniger Mitarbeitern geschafft haben. Ein so gutes Spiel zu machen einfach nur erstaunlich.

Luca: Im April erschien allerdings auch ein anderes grandioses Spiel meiner Meinung nach nämlich South of Midnight verzaubert mit seinem einzigartigen visuellen Stil einer Mischung aus Stop-Motion-Ästhetik und atemberaubender Umgebungsgestaltung sowie einer tiefgründigen Erzählung, die Southern Gothic-Folklore und urbane Mythen des amerikanischen Südens in eine emotionale, hochwertige Geschichte webt, die Familientrauma, Schuld und Geheimisse als zentrale Themen erforscht. Ebenfalls auch vielen intersannten und skurillen Fabel Wesen.

Mai

Dagmar: Nachdem Teil 1 mich bereits komplett begeistert hatte, musste natürlich Spirit of the North 2 unbedingt auf meine persönliche Spieleliste – und ich wurde nicht enttäuscht! Für mich einer der besten Indie-Titel des Jahres: ruhig, intensiv und eindrucksvoll präsentiert. Für viele Spieler vielleicht ein wenig zu „unspektakulär“, aber ich liebs total!

Luca: Wohl einer der besten Ego Shooter und Uropa unter den Ego Shootern kehrte wieder zürück nämlich Doom the Dark Ages diesmal allerdings in einer Art Mittelalterhölle. Es revolutioniert das Franchise durch die Einführung eines Shield Saw als zentrales Gameplay-Element, das Blocken, Parieren und Angreifen in eleganter Weise kombiniert und damit ein strategisches, gewichtigeres Kampfsystem schafft, das mehr an die klassischen Doom-Spiele erinnert als Eternal ohne dabei die moderne Action zu verlieren. Das Spiel erzählt eine überraschend solide Prequel-Geschichte um die Ursprünge des Doom Slayers als mythische Figur. Anderseits wer spielt Doom schon für die Geschichte?

Mit seinem techno-mittelalterlichen Setting, den detailreichen Welten, dem hervorragenden Soundtrack von Finishing Move und einer durchdachten Levelarchitektur bietet The Dark Ages eine willkommene und kreative Neuerfindung der Serie, die zeigt, dass id Software es versteht, selbst nach jahrzehntelangem Erfolg noch innovativ zu überraschen. Habe ich schon gesagt das ihr einen riesigen, haushohen Pacific Rim Artigen Mech und einen Drachen mit Düsenantrieb steuern könnt ich glaube damit ist alles gesagt.

Juni

Dagmar: Der Juni stand natürlich für mich als alter Nintendo-Fan komplett unter dem Zeichen der Switch 2 und Mario Kart World. Neben spannenden Multiplayer- und Online-Runden hab ich Stunden in der offenen Spielwelt verbracht und alle Fragezeichen und sonstigen Geheimnisse aufzudecken versucht.

Dennis: Dass mich einmal eine Dating-Simulation begeistern würde, hatte ich in diesem Jahr nicht auf der Bingo-Karte. Doch Date Everything! hat mich sehr überrascht. Die Besonderheit hier: Ihr habt eine besondere Brille, mit der ihr das Mobiliar eures Hauses in lebendige Personen verwandeln und daten könnt. Genauso absurd, wie es klingt, so unterhaltsam ist es auch. Das liegt nicht zuletzt am exzellenten Sprechercast mit bekannten Sprechern wie Matt Mercer, Felicia Day oder Neil Newbon.

Luca: Kojima hat wieder abgeliefert mit Death Stranding 2 On the Beach lange erwartet endlich wieder zurück gekehrt. Von vielen zu unrecht als ein Walking Simulator verschrien. denn es ist viel mehr als nur das. Spoilerwarnung Wen ihr den zweiten Teil noch nicht gespielt habt hört hier auf und lest unseren Testbericht spoilerfrei. Großartige Geschichte bis auf das das der Bösewicht aus dem ersten Teil auf magische Weise zurückkehrt, wer kennt es nicht. Einmal getötet worden in eine andere Welt verbannt worden und schwupps wieder da. Aber diesmal mit anderen Zielen und eigenem Kult und einer coolen E-Gitarrre. Die Dynamik zwischen Sam und ihm als Antagonist ist aber eine ganz eigene Geschichte.

Juli

Dagmar: Der absolute Knüller und mein Jahreshighlight kam dann im Juli auf die Switch 2: Donkey Kong Bananza! Erwartet hatte ich eigentlich nichts und dann kam die geballte Ladung Bananza-Power und ich war total hin und weg.

Daniel: Kommen wir nun zum eigentlichen Spiel des Jahres. Tony Hawk Pro Skater 3 + 4. Die Klassiker in grafisch aufpoliert und genauso spaßig, wie in den frühen 2000er. Das Spiel beinhaltet den klassischen Modus von Teil 3 samt aller Aufgaben und Orte. Teil 4 hingegen wurde einem klassischen Modus angepasst und hat nicht mehr die frei befahrbaren Orte und vom Entwicklerteam ausgewählte Aufgaben sind an den 2 Minuten Timer gebunden. Dennoch glänzt das Spiel mit einer Mischung aus alten und neuen Musikstücken, egal ob Oi, Punk, Metal und Oldschool Hiphop. Das Spiel hat so einiges richtig gemacht für die Fan-Herzen und obendrein wurde Bam Margera nach vielen Fan-Schreien hinzugefügt als spielbarer Skater.

August

Dennis: Nach dem eher durchwachsenen dritten Serienteil setzt Mafia: The Old Country wieder auf alte Tugenden. Wir folgen der Geschichte von Enzo Favara, der sein Glück in der sizilianischen Mafia sucht. Die Story ist mit rund 13–15 Stunden zwar vergleichsweise kurz, jedoch von Anfang bis Ende spannend erzählt. An keinem Punkt von Enzos Reise kommt Langeweile auf, und Serienfans können sich auf einige Cameos bekannter Charaktere freuen.

September

Alex: Mit LEGO Party ist endlich ernstzunehmende Konkurrenz für Mario Party erschienen. Das bewährte Partyspiel-Prinzip wurde gekonnt modernisiert und hat dabei seinen ganz eigenen LEGO-Charme entfaltet. Mit 60 abwechslungsreichen Minispielen, vier liebevoll gestalteten Spielbrettern und über 100 freischaltbaren Minifiguren bietet es enorm viel Abwechslung und Langzeitmotivation. Besonders stark ist das ausgeprägte Party-Feeling, das durch dynamische Spielrunden, überraschende Wendungen und die witzigen Kommentatoren zusätzlich angeheizt wird. Dank lokalem Mehrspielermodus, Online-Duellen und vollständigem Crossplay ist LEGO Party! zudem extrem flexibel spielbar, unabhängig von Plattform oder Spielerfahrung. Technisch überzeugt der Titel auf allen Systemen mit stabiler Performance und detailverliebter Grafik. Insgesamt schafft LEGO Party! das Kunststück, Mario Party ernsthaft herauszufordern und sich als neuer Pflichtkauf für Partyspiel-Fans zu etablieren.

Oktober

Dagmar: Auch wenn das Spiel (oder besser das Entwicklerstudio) auch jede Menge Kritik einstecken musste, mochte ich Pokémon Legenden: Z-A. Die Story hat mich einige Stunden wirklich zu fesseln verstanden und irgendwie gehen Pokémon bei mir immer, obwohl ich mir tatsächlich auch noch etwas mehr erhofft hatte.

Daniel: Path Of Exile: Keepers of the Flame League. Die noch aktuell laufende League startete am 31. Oktober und ist eine überarbeitete Version des Breach Systems. Eine Welle von Monstern muss besiegt und Ailith beschützt werden. Als Belohnung winken Wombgift, mit denen ihr einen Baum füttert. Dieser spuckt fortan Equipment und Currency aus, je nach Zweig, den ihr ausgewählt habt. Außerdem ist die neue Bloodline Ascendancy Teil der neuen League und bietet neue Klassifizierungen für den Build des Charakters. Dazu muss jedoch der entsprechende Lord oder Boss erlegt werden, was anfangs gar nicht mal so leicht ist.

Dennis: Auch in diesem Jahr erschienen wieder einige Survival-Rogue-Lites, und für mich hat sich hier BALL x PIT ganz besonders hervorgetan. Der Mix aus Breakout und Vampire Survivors geht voll auf und kann über Stunden unterhalten. Die unzähligen Kombinationen aus Bällen, gepaart mit den verschiedenen Skills der Charaktere, laden zum Herumexperimentieren ein und motivieren in die immer tieferen Abgründe des namensgebenden PITs zu erkunden.

Luca: Große Schlachtfelder dürften auch wieder nicht fehlen. Die Battlefield Reihe kehrte nach der Battlefield 2042 Niederlage mit Battlefield 6 stärker wieder zurück. Was vermutlich auch an Vince Zampella lag der nur um EA damals eines auszuwischen den Grundstein für Call of Duty legte der Game Director Von Battlefield 6 war. Besonders tragisch wenige Monate später verunglückte er bei einem Autounfall. Und den Werbesspot der das neue Call of Duty richtig auseinandernahm, den EA vermutlich wegen ihm machte. Ich wünsche mir das EA sein Erbe gebührend fortsetzt und es beim nächsten Battlefield noch besser macht und wieder den nächsten Seitenhieb auf Call of Duty oder andere Shooter austeilt. Ruhe in Frieden Vince Zampella eine Legende die uns für immer verlassen hat.

November

Dennis: The Berlin Apartment gehört in diesem Jahr zu meinen absoluten Favoriten. Man erlebt in vier kurzen Episoden die Leben und Schicksale der ehemaligen Bewohner einer Berliner Altstadtwohnung und erhält zugleich Einblicke in zentrale Punkte der jüngeren deutschen Geschichte. Die Art und Weise, wie diese Stories erzählt und gespielt werden können, ist sowohl spannend als auch emotional. Wer sich für Spiele begeistern kann, bei denen die Story im Fokus steht und Gameplay-Aspekte in den Hintergrund rücken, der sollte sich The Berlin Apartment anschauen.

Dezember

Dagmar: Nach langen Jahren des Wartens musst natürlich Metroid Prime 4 Beyond direkt zum Releasetag in meine Switch 2. Das neueste Abenteuer der Kopfgeldjägerin Samus Aran hat mich sehr begeistert, so dass ich auch über die paar Kritikpunkte in unserem Test hinwegsehen kann. Ich bin jetzt im zweiten Durchlauf und befürchte, dass mich die großen Bosse in „schwer“ endgültig platt machen.

Dennis: Rund fünf Jahre nach Release erhielt Mount & Blade II: Bannerlord in diesem Jahr mit War Sails seine erste vollwertige Erweiterung. Das DLC brachte mit den Nords nicht nur eine neue Fraktion, sondern mit den Schiffskämpfen auch eine völlig neue Spielmechanik, die sich wunderbar in das bestehende Gerüst der Mittelalter-Sandbox eingefügt hat. Ich habe schon unzählige Stunden in War Sails gesteckt und kann von der Freiheit, die Welt und deren Königreiche nach meinem Willen zu gestalten, nicht genug bekommen.

Zum Schluss

Vielen Dank an all unsere treuen Leser für ein spannendes Jahr mit Euch. Verpasst auf keinen Fall auch im neuen Jahr unsere vielfältigen Artikel, profunde Reviews zu Hard- und Software, Games und Gadgets rund um unser aller liebstes Hobby und natürlich auch nicht die vielen Aktionen und Gewinnspiele!

Außerdem geht unser Dank auch an alle Publisher und Agenturen, die uns bei unserer Arbeit unterstützen!

Bildquellen: Nintendo, SEGA, Electronic Arts