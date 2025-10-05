EA setzt den ersten Treffer: Der Seitenhieb auf Call of Duty

Der neue Live-Action-Trailer zu Battlefield 6 hat in der Gaming-Welt für ordentlich Furore gesorgt. Was anfangs wie ein typischer Promi-Werbespot aussah, entpuppte sich als genial durchdachter Seitenhieb gegen die Konkurrenz und die Fans sind begeistert.

Der große Knall nach 24 Sekunden

Es beginnt wie bei Call of Duty üblich: Ein Star-Ensemble marschiert in Zeitlupe über eine zerstörte Brücke. Mit dabei sind NBA-Star Jimmy Butler, Country-Sänger Morgan Wallen, MMA-Fighter Paddy Pimblett und Schauspieler Zac Efron als Aushängeschild. Doch dann passiert das Unerwartete: Nach gerade einmal 24 Sekunden fliegt eine Rakete ins Bild und löscht die Gruppe spektakulär aus. Während Flammen und Rauch noch in der Luft hängen, marschieren reguläre Soldaten durch die Szenerie. Einer fragt knapp: „Wer war das?“ Die Antwort lautet ebenso knapp wie deutlich: „Spielt keine Rolle“.

Eine klare Botschaft an Call of Duty

Auch wenn im Trailer Call of Duty nicht direkt erwähnt wird, ist die Anspielung eindeutig. Über viele Jahre hinweg setzte Activision auf Werbespots mit Schauspielern, Musikern und Sportlern darunter Namen wie Will Arnett, Jonah Hill, Michael B. Jordan oder Cara Delevingne. Diese Kampagnen waren auffällig, aber nicht immer beliebt, besonders in den letzten Jahren wuchs der Unmut der Fans, die die Skins als zu übertrieben und albern empfanden.

EA greift genau diesen Punkt auf und macht klar, dass Battlefield 6 einen anderen Weg geht. Statt auf Hochglanz-Promi-Werbung setzt man auf Authentizität und einen raueren Ton. Die Botschaft hinter dem Trailer ist klar: Battlefield 6 grenzt sich bewusst vom Konkurrenten ab, während Call of Duty auf surreale, fast schon experimentelle Kampagnen setzt, betont EA eine moderne Militärästhetik realistisch, rau, ohne überdrehten Firlefanz.

Die Community ist begeistert

In den Kommentaren zum Trailer wird dieser Seitenhieb bereits gefeiert viele Spieler sehen darin ein erfrischendes Statement, das die Unterschiede zwischen den beiden Serien deutlicher herausstellt. Die Reaktionen fallen überwiegend positiv aus:

„Give whoever’s in the marketing department a raise“ so lautet einer der Top-Kommentare auf YouTube. Ein anderer lobt: „The marketing team understood the assignment“. Auf Reddit schreibt ein Fan: „Those early jabs at the silly Call of Duty trailers were really entertaining!“, während ein anderer meint: „They totally roasted Call of Duty in that video, lol!“.

Besonders beeindruckt zeigen sich die Fans von der Dreistigkeit des Moves: „I can’t stop laughing at all the individuals who grumbled about the promotional material for this trailer. They took them out within the first five seconds! Absolutely hilarious!“ Ein anderer Kommentar bringt es auf den Punkt: „Kudos to the marketing team once more! That bait had me laughing out loud!“

Weniger Show mehr Schlachtfeld

Der Trailer unterstreicht das Engagement von Battlefield 6, den Kern der Serie in den Vordergrund zu stellen: große, strategische Gefechte und realistische Kriegsführung. Die prominenten Cameos dienen dabei nicht nur als humoristisches Element, sondern verdeutlichen den klaren Unterschied zu anderen AAA-Shootern, die auf Starpower und spektakuläre Inszenierungen setzen.

„Weniger Show, mehr Schlachtfeld“ so könnte man die Botschaft zusammenfassen. Battlefield 6 schickt damit ein klares Signal: Es geht um die Rückeroberung einer Identität, die in den letzten Jahren oft hinter spektakulären, aber austauschbaren Gimmicks verschwunden war.

Activision bleibt gelassen

Interessant ist dabei, dass Activision offenbar nicht sonderlich beunruhigt ist. Quellen aus dem Umfeld des Publishers behaupten, man betrachte Call of Duty als „too big to fail“, unabhängig davon, was die Konkurrenz macht. Ob diese Gelassenheit berechtigt ist, wird sich zeigen: Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober, Call of Duty: Black Ops 7 folgt am 14. November.

Das große Duell steht bevor

Mit diesem humorvollen und selbstbewussten Trailer hat EA nicht nur für Gesprächsstoff gesorgt, sondern auch eine klare Kampfansage gemacht. Die Community-Reaktionen zeigen: Die Fans sind bereit für eine Rückkehr zur alten Rivalität zwischen den beiden Shooter-Giganten. „If another major conflict between Call of Duty and Battlefield were to arise, it could signify a positive shift in the gaming community“, hofft ein Reddit-User. Der Live-Action-Trailer zu Battlefield 6 ist mehr als nur Werbung er ist ein Statement. Ein Statement dafür, dass manchmal weniger mehr ist, und dass echte Soldaten interessanter sein können als Hollywood-Stars.