SYNCED – Koop-Shooter seit heute erhältlich

Ab heute ist der futuristische Koop-Shooter SYNCED auf dem PC erhältlich. Spieler schließen sich in Dreiergruppen zusammen und bekämpfen die tödlichen Nanos – gefährliche Nanotechnologie, die sich gegen die Menschheit gewandt hat. Dabei können die Spieler mit bestimmten Nanos syncen und diese so selbst im Kampf einsetzen.

Spielerinnen und Spieler am PC dürfen also ab heute ran, wer auf einer Konsole zockt, muss sich noch ein wenig gedulden. Im Winter folgen die Versionen für Playstation 5 und Xbox Series.

SYNCED enthält Drei-Spieler-Koop, wobei Runner ihr Squad vergrößern können, indem sie mit Prime Nanos syncen und sie in einsetzbare Companion Nanos verwandeln. Runner können die Fähigkeiten ihrer Companion Nanos strategisch und passend zu ihrem Spielstil einsetzen, um den Verlauf des Kampfes zu verändern.

Companion Nanos sind nur eine Möglichkeit, wie Spieler ihren Build in SYNCED anpassen können. In jedem Run finden Spieler Tauschmaschinen, bei denen sie zufällige Power Ups namens Exchange Mods erhalten. Diese laufen am Ende des Runs aus, bieten aber einen zeitlich begrenzten Power Boost. Zusätzlicher Loot, der von besiegten Gegnern fallen gelassen wird, kann zurück in die Runner-Basis Haven gebracht und dauerhaft als Runner Mod angelegt werden.

Guntech für Waffen sind eine weitere Möglichkeit, wie Spieler ihren Stil festlegen können. Diese Mods werden während des Gameplays freigeschaltet und bieten besondere Features, die die Mechaniken normaler Waffen verändern. Zudem fügen sie einzigartige Features wie den „Vicious Cycle” hinzu, der beim Nachladen alle gefeuerten Kugeln wieder zurückruft und somit zusätzlichen Schaden ausrichtet

Für all diejenigen, die gerne allein unterwegs sind, bietet SYNCED zudem einen Solo-Modus. Dieser lässt Spieler die Herausforderungen des Meridians auch im Alleingang meistern.