Der Atom Controller von Turtle Beach für iPhones

Der Gaming-Zubehör-Spezialist Turtle Beach kündigt die Verfügbarkeit des Atom Controllers für iOS im nächsten Monat an. Dieser kompakte und portable Gaming-Controller für Smartphones ist mit dem iPhone 11, 12, 13 und 14 kompatibel.

Der Turtle Beach Atom im Detail:

Durch das zweiteilige Design und die ergonomischen Griffmulden passt sich der Controller problemlos an das iPhone an und liegt dabei gut in der Hand. Um den Controller mit dem iPhone zu verbinden, muss nicht einmal die Hülle des Smartphones entfernt werden. Die beiden Controller-Module kommunizieren verzögerungsfrei über eine latenzarme Bluetooth-Verbindung. Benötigt man den Controller nicht, kann man beide Module magnetisch aneinander befestigen. Mit einer Akkukapazität von 20 Stunden steht langen Spieleinsätzen lediglich der Akku des Smartphones im Wege. Die Bedienelemente des Controllers orientieren sich an denen von Spielekonsolen und so bietet dieser zwei Sticks, ein D-Pad, Trigger und Tasten. Somit haben nun auch iPhone-Nutzende den idealen Controller für Apple Arcade, den Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link und anderen Cloud-Gaming-Diensten zur Hand.

“Unser Atom Controller für iOS bietet präzise Steuerungselemente, die sich fantastisch in den Händen von iPhone-Gamern anfühlen. Darüber hinaus erleichtert sein einzigartiges magnetisches Design das Verstauen für unterwegs”,

sagte Cris Keirn, Interims-CEO & SVP of Global Sales bei Turtle Beach.

Weitere Details finden sich bei Turtle Beach.

Preis und Verfügbarkeit:

Der Turtle Beach Atom für iOS ist in der Farbe Kobaltblau ab dem 11. September 2023 zu einem UVP von 89,99 € verfügbar und ab sofort vorbestellbar. Dem Controller liegt ein kostenloses Monatsabo für den Xbox Game Pass Ultimate bei.