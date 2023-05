Baddog und Goodboy – Manga von Olschi bei Carlsen

Neuzuwachs Olschi bei Carlsen Manga mit dem Titel Baddog und Goodboy. Ein spannendes Abenteuer zwischen Dackel und Golden Retriever mit Superkräften.

Baddog und Goodboy Story

In diesem lustigen Abenteuer trifft Gut auf Böse, Dackel auf Golden Retriever.

Der Bösewicht Baddog möchte mit seinen Superkräften den Menschen zeigen, wer jetzt das Sagen in seiner Stadt hat. Zu seinem Pech ist Goodboy nicht weit, denn wo es Unheil gibt, da ist der Freund und Retter aller Menschen nicht weit entfernt, um den Tag zu retten! Am Ende steht durch unglaubliche Zufälle Baddog meist ebenfalls als Held da, dabei will er den Menschen doch nur Böses und sich an ihnen rächen. Wird Baddog sein teuflisches Ziel je erreichen?

Definitiv ein Highlight für jeden Hundefreund und besonders für Fans des Dackels.

> Weitere spannende Manga News.

Der Titel ist ab sofort (02. Mai 2023) im Handel für 7,50 Euro erhältlich. Das empfohlene Lesealter ist 8 Jahre.