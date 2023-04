Nehmt einfach mal sicherheitshalber die Batterien aus Eurem eingestaubten Furby. Nach einem via Twitter veröffentlichtem Video strebt die knuffelig-quasselige Fellkugel aus den 90er-Jahren nach nichts geringerem als der Weltherrschaft. Doch zunächst besteht kein Grund zur Panik, denn hinter dem Weltherrschaftsplan der Furby´s steckt eine Programmiererin, die das 90er-Jahre Spielzeug mit der Sprach-KI ChatGPT verbunden hat.

Das Ergebnis geht gerade auf Twitter viral.

i hooked up chatgpt to a furby and I think this may be the start of something bad for humanity pic.twitter.com/jximZe2qeG

— jessica card (@jessicard) April 2, 2023