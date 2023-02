Peppa Pig führt die Kids um die Welt – Mit Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer können sich die Junior-Gamer schon bald auf ein neues Abenteuer begeben.

Spielnachschub für die jüngsten Gamer. Denn früh übt sich… kennt Ihr ja!

Im neuen Trailer des am 17. März 2023 des Spiels wird erstmals Gameplay gezeigt. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox und PC.

Die kleinen Gamer können im neuen interaktiven Abenteuer unter anderem Deutschland, Italien, Spanien und Hollywood erkunden. Auf ihren Reisen müssen mitunter Quests abgeschlossen und Postkarten gesammelt werden.

Nach Australien mit dem Flugzeug, in den Ozean im Uboot oder mit einem gelben Taxi durch die Straßen von New York. Im Spiel besuchen die Junior-Spieler einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Darunter den Eiffelturm in Paris oder auch den Buckingham Palace in London. Außerdem dürfen die Spieler das Zuhause von Peppa und ihrer Familie nach eigenen Wünschen umgestalten.

Peppa Wutz, wie sie in Deutschland heißt, erschien erstmals 2005 im deutschen Fernsehen. Durch jugendgerechten Witz und einer Menge Abenteuerlust hat sie sich seitdem zur besten Freundin vieler Kinder auf der ganzen Welt entwickelt. Peppa Pig führt die Kids in ihrem neuesten Spiel um die Welt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: PM Bandai Namco Entertainment