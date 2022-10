PGA Tour 2K23 von 2K erscheinen

2K hat mit PGA Tour 2K23 den neusten Teil des Golfsimulation-Klassikers veröffentlicht. Verfügbar ist der neue Titel für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X|S, die Xbox One und den PC (via Steam). Die Golf-Legende Tiger Woods ist dieses Jahr Cover-Athlet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

PGA Tour 2K23 bietet eine Reihe an neuen Ergänzungen und Verbesserungen und spricht so Veteranen der Reihe, PGA Tour-Fans und Freizeitgolfer*innen gleichzeitig an. Zum Release sind 14 verschiedene Profis, unter anderem auch Tiger Woods, verfügbar. Mit diesen kann man in den Modi Exhibition, Multiplayer und Divot Derby auf den Platz gehen. Im Modus „Meine Karriere“ kann man schließlich mit seinem eigenen Avatar gegen sie antreten. In diesem Modus arbeitet man sich von der Q-School nach und nach bis an die Spitze der PGA Tour hoch, man kann den Weg zur PGA Tour aber auch abkürzen. Neu ist auch der Topgolf-Modus, der einen neuen Einzel- und Mehrspielerinhalt, basierend auf dem Golf-Entertainment-Phänomen, bietet.

Das Spiel bietet auch viele Individualisierungsmöglichkeiten. So kann man seinen Spielstil basierend auf umfangreichen Fähigkeitsbäumen anpassen, aber auch den Look der Spielfigur kann man nach dem eigenen Geschmack gestalten. Zum Release sind 20 verschiedene Kurse enthalten, weitere Kurse werden in Form von kostenlosen DLCs folgen. Mit dem Kurs Designer kann man aber auch seinen eigenen Traumkurs erstellen. Über verschiedene kostenpflichtige Erweiterungspässe kann man auch neue Ausstattung für den Charakter bekommen. Natürlich kann man PGA Tour 2K23 nicht nur alleine spielen, auch ein Online-Multiplayer mit eigenen Turnieren oder ganzen Saisons ist vorhanden.

„Um mit PGA TOUR 2K23 die nächste Weiterentwicklung der Reihe zu realisieren, gab es einfach keinen besseren Partner als unseren legendären Cover-Athleten Tiger Woods“, so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei 2K. „Im Laufe seiner Karriere hat Tiger die Golfkultur entscheidend geprägt, was Außendarstellung, Mode, Prestige und Stil anbelangt – alles Bereiche, die wir auch mit PGA TOUR 2K23 und der gesamten Reihe prägen.“

„Wir sind zutiefst dankbar für die Unterstützung und Leidenschaft der PGA TOUR 2K-Community“, erklärt Josh Muise, Creative Director bei HB Studios. „Ihre Liebe zum Spiel, ihr Feedback und die harte Arbeit, die in den Kurs-Designer geflossen ist, haben geholfen, PGA TOUR 2K23 noch weiter zu verbessern. Wir sind sehr stolz darauf, das Spiel heute und in Zukunft mit ihnen teilen zu können.“

PGA Tour 2K23 ist in drei verschiedenen Editionen erhältlich, die sich neben dem Cover-Artwork auch in den Inhalten unterscheiden. Die Standard-Edition enthält das Basisspiel und eine duale Cross-Generation-Berechtigung für die Konsolenversionen sowie das Golden Club Pack (ein goldener Putter, goldene Driver und vier Packungen verbrauchbarer ungewöhnlicher Golfbälle). In der Deluxe-Edition finden sich über die Inhalte der Standard-Edition hinaus noch weitere Inhalt in Form des Deluxe Edition Bonus Pack (1300 Ingame-Währung, einen Hockey-Stick-Putter, eine goldene Baseballkappe und drei Packungen verbrauchbarer seltener Golfbälle). Bei der PC-Version ist ebenfalls das Michael Jordan Bonus Pack enthalten. Als dritte Edition erscheint die Tiger-Woods-Edition, diese enthält zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe- und Standard-Edition auch noch das Tiger Woods Edition Bonus Pack mit einem passenden Wedge-Set, einem T-Shirt, spezielle Golfbälle und noch das Tiger Woods Signature Sunday Pack.