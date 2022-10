Der Turtle Beach VelocityOne Flightstick

Turtle Beach erweitert das Angebot an Gaming-Zubehör für Simulationstitel und präsentiert den VelocityOne Flightstick. Dieser spezielle Joystick eignet sich besonders für Luft- und Weltraumkampfspiele. Genutzt werden kann er an der Xbox Series X|S, Xbox One und dem PC.

Der Turtle Beach VelocityOne im Detail:

Für eine präzise Steuerung bietet der Joystick insgesamt acht Achsen und nutzt an den X- und Y-Hauptachsen berührungslose Hall-Effekt-Sensoren für eine besonders präzise Steuerung. Je ein Multifunktionshebel links und rechts ermöglicht die Steuerung von beispielsweise der Triebwerksleistung und der Steuerflächen. Mit einem präzisen Nano-Trimmrad lässt sich die Flughöhe fein abstimmen und das in der Oberseite des Joysticks integrierte OLED Flight Management Display erleichtert dabei die Einstellung. Insgesamt bietet der Joystick 27 programmierbare Tasten, einen Schnellfeuer-Auslöser, ein Trackpad sowie eine Bluetooth-Verbindung zur zugehörigen App. So ergeben sich auf Windows-PCs und der Xbox eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten.

„Der VelocityOne Flightstick vereint die Expertise von Turtle Beach im Controller- Design mit den neuesten Technologien, um Spieler:innen von Luft- und Weltraumkampfsimulationen ein innovatives, modernes Flightstick-Controller-Erlebnis zu bieten. Während unsere preisgekrönten VelocityOne Flight-Produkte die Flugsimulations- Community weiterhin beeindrucken, gibt es ein riesiges Publikum von Spielenden, die Luft- und Weltraumkampfsimulationen lieben. Das macht den Flightstick perfekt für Spiele wie Microsoft Flight Sim 2020, X-Plane, Elite Dangerous, War Thunder, Star Citizen, Everspace und Star Wars-Flugspiele, um nur einige zu nennen. Wie auch immer Gamer fliegen wollen: mit dem VelocityOne Flightstick in der Hand wird es eine bessere Erfahrung sein.“ sagt Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation.

1 of 6

Alle Features im Überblick:

Acht hochpräzise Achsen: Hochauflösende, berührungslose Sensoren an den Hauptsteuerknüppelachsen (links/rechts, vor/zurück und Drehung) sorgen für eine präzise Reaktion und eine lange Lebensdauer der Hauptsteuerknüppel. Ein Nano-Trimmrad ermöglicht die Feinabstimmung der Fluglage und ein analoger POV-Hut ermöglicht die Feineinstellung der Cockpit-Ansicht oder der Strafe-Thruster in Weltraumsimulationen.

Hochauflösende, berührungslose Sensoren an den Hauptsteuerknüppelachsen (links/rechts, vor/zurück und Drehung) sorgen für eine präzise Reaktion und eine lange Lebensdauer der Hauptsteuerknüppel. Ein Nano-Trimmrad ermöglicht die Feinabstimmung der Fluglage und ein analoger POV-Hut ermöglicht die Feineinstellung der Cockpit-Ansicht oder der Strafe-Thruster in Weltraumsimulationen. Multifunktions-Gashebel und Klappenhebel: Mit den Gashebeln wird die Leistung des Haupttriebwerks gesteuert, während mit den Klappenhebeln die sekundären Steuerflächen schnell eingestellt werden können. Außerdem ermöglichen austauschbare Gashebelaufsätze die Anpassung der Steuerung an Kampfjets oder Verkehrsflugzeugen.

Mit den Gashebeln wird die Leistung des Haupttriebwerks gesteuert, während mit den Klappenhebeln die sekundären Steuerflächen schnell eingestellt werden können. Außerdem ermöglichen austauschbare Gashebelaufsätze die Anpassung der Steuerung an Kampfjets oder Verkehrsflugzeugen. Multiplattform-Kompatibilität: Durch das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A- Kabel (3,5 m) können Spiele auf der Xbox oder auf Windows-PCs mit einem integrierten Modus-Schalter gespielt werden. Der VelocityOne Flightstick wurde für maximale Kompatibilität auf jeder Plattform optimiert und ist für die Navigation von Luft- und Raumfahrtsimulationen und Kampfspiele auf Xbox und Windows-PCs konzipiert.

Durch das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A- Kabel (3,5 m) können Spiele auf der Xbox oder auf Windows-PCs mit einem integrierten Modus-Schalter gespielt werden. Der VelocityOne Flightstick wurde für maximale Kompatibilität auf jeder Plattform optimiert und ist für die Navigation von Luft- und Raumfahrtsimulationen und Kampfspiele auf Xbox und Windows-PCs konzipiert. 27 programmierbare Tasten: Ausgestattet mit einem digitalen 8-Wege-POV- Hut, einem Schnellfeuer-Auslöser, am Stick befestigten Tasten, zwei Gashebel- Rastungen und acht programmierbaren Basistasten sind Spieler:innen für ihre wichtigsten Flugfunktionen gut gerüstet.

Ausgestattet mit einem digitalen 8-Wege-POV- Hut, einem Schnellfeuer-Auslöser, am Stick befestigten Tasten, zwei Gashebel- Rastungen und acht programmierbaren Basistasten sind Spieler:innen für ihre wichtigsten Flugfunktionen gut gerüstet. Flugmanagement-Display: Mit dem integrierten OLED-Flugmanagement- Display können Fans die Leistung auf das jeweilige Spiel abstimmen. Darüber hinaus können Pilot:innen Steuerprofile, Trimmrad-Eingabemodus, Rudersperre und mehr einstellen.

Mit dem integrierten OLED-Flugmanagement- Display können Fans die Leistung auf das jeweilige Spiel abstimmen. Darüber hinaus können Pilot:innen Steuerprofile, Trimmrad-Eingabemodus, Rudersperre und mehr einstellen. Flugkonfigurationsrad: Im Flight Management Display ist der Flightstick mit intuitivem Drehrad samt Klickfunktion an der Basis des Sticks konfigurierbar. Dort sind Konfigurationsoptionen zu finden und Aktualisierungen der Produktleistung in Echtzeit mit allen im On-Board-Speicher abgelegten Informationen sind ebenfalls möglich.

Im Flight Management Display ist der Flightstick mit intuitivem Drehrad samt Klickfunktion an der Basis des Sticks konfigurierbar. Dort sind Konfigurationsoptionen zu finden und Aktualisierungen der Produktleistung in Echtzeit mit allen im On-Board-Speicher abgelegten Informationen sind ebenfalls möglich. Touchpad-Navigationssensor: Der Touch-Sensor mit präzisem Tastendruck ermöglicht die volle Kontrolle über die Mauszeigerfunktionalität, die sich ideal für die Navigation in Simulationssystemen eignet und auch für die Waffensteuerung in beliebten Luft- und Weltraumkampfsimulationen verwendet werden kann.

Der Touch-Sensor mit präzisem Tastendruck ermöglicht die volle Kontrolle über die Mauszeigerfunktionalität, die sich ideal für die Navigation in Simulationssystemen eignet und auch für die Waffensteuerung in beliebten Luft- und Weltraumkampfsimulationen verwendet werden kann. Beidhändiges Design: Der Hauptstick wurde für die Steuerung von Kampfjets oder Verkehrsflugzeugen entwickelt und hat eine ergonomische, beidhändige Form mit einer umkehrbaren Handgelenkstütze. Dank der acht programmierbaren Basistasten kann die Steuerung genau auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden, unabhängig davon, welche Hand die Steuerung ausführt.

Der Hauptstick wurde für die Steuerung von Kampfjets oder Verkehrsflugzeugen entwickelt und hat eine ergonomische, beidhändige Form mit einer umkehrbaren Handgelenkstütze. Dank der acht programmierbaren Basistasten kann die Steuerung genau auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden, unabhängig davon, welche Hand die Steuerung ausführt. Pro-Aim-Fokus-Modus: Anpassbare Empfindlichkeit des Hauptsticks, um Feinde genau anzuvisieren und Landungen präzise zu steuern.

Anpassbare Empfindlichkeit des Hauptsticks, um Feinde genau anzuvisieren und Landungen präzise zu steuern. Turtle Beach Audio-Vorteil: Durch Anschließen eines beliebigen 3,5-mm- Headsets sind die bewährten Turtle Beach-Audiofunktionen wie Superhuman Hearing, EQ-Modi, Mic-Monitoring und Game & Chat Balance verfügbar.

Durch Anschließen eines beliebigen 3,5-mm- Headsets sind die bewährten Turtle Beach-Audiofunktionen wie Superhuman Hearing, EQ-Modi, Mic-Monitoring und Game & Chat Balance verfügbar. Xbox-Navigationssteuerungen: Mühelose Steuerung der Konsole dank lizenzierter Xbox-Tasten. Eine zusätzliche weiße LED zeigt die erfolgreiche Verbindung und den Betrieb an.

Mühelose Steuerung der Konsole dank lizenzierter Xbox-Tasten. Eine zusätzliche weiße LED zeigt die erfolgreiche Verbindung und den Betrieb an. Bluetooth Companion App: Tablets oder Smartphones können mit der Flightstick-App verbunden werden, die für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist, um die Produktleistung auf Windows-PCs anzupassen.

Tablets oder Smartphones können mit der Flightstick-App verbunden werden, die für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist, um die Produktleistung auf Windows-PCs anzupassen. Einstellbare RGB-Beleuchtung: Einstellung der Farbe, Helligkeit und Reaktion mehrerer RGB-LED-Zonen.

Preis und Verfügbarkeit:

Der Turtle Beach VelocityOne Flightstick kann ab sofort zu einem UVP von 129,90 € vorbestellt werden und erscheint am 17. November.