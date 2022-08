Nachdem Eure Mieze sowieso in Eurem Leben und Zuhause den ersten Platz eingenommen hat (auch wenn Ihr das noch gar nicht bemerkt habt, Ihr Dosenöffner), wird es auch endlich Zeit dem erhabenen Haustier zu huldigen. Da bietet sich das kürzlich veröffentlichte Spiel Stray geradezu an. Dank eines Mods könnt Ihr jetzt die eigene Katze in Stray einbringen.

Doch diese Idee stößt bei Publisher Annapurna Interative auf taube Ohren. Stattdessen erfolgte auf Twitter die lapidare Absage an die Fans:

with Stray early previews out, here’s a few answers to some common questions:

💲 $29.99 USD digital

💿 physical PS5 version w/ @iam8bit in the works

⏱️ around 8 hours long, longer for picking up all collectibles

🐈 it’s the adventure of this particular cat, so no customization

— Annapurna Interactive (@A_i) June 8, 2022