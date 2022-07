Killzone Shadow Fall & Mercenary – Server werden abgeschaltet

Die Online-Features vergangener Ableger aus der Killzone-Reihe werden bald nicht mehr verfügbar sein. Guerrilla Games hat über Twitter angekündigt, dass die entsprechenden Server ab 12. August offline sein werden.

Sowohl „Killzone: Shadow Fall“ mit dem Standalone-Modus „Intercept“ als auch der Handheld-Titel „Killzone: Mercenary“ sind von der Abschaltung betroffen. Außerdem gilt diese Maßnahme auch für den Sport-Shooter „RIGS: Mechanized Combat League“. Die entsprechenden Solo-Modi sind natürlich weiterhin für alle Spieler verfügbar.

Bereits 2021 ist die offiziele Webseite des Spiels vom Netz gegangen. Darum ist es fraglich ob wir die Killzone-Reihe noch einmal wiedersehen. Gerüchteweise soll bei Supermassive Games ein VR-Ableger erscheinen, der als Launch-Titel für Sonys VR-Brille PlayStation VR2 geplant ist. Von offiziellen Seiten ist dies aber bis dato nicht bestätigt worden.

Mit „Horizon: Call of the Mountain“ arbeitet Guerrilla Games selbst an einem VR-Titel. Außerdem sollen ein Multiplayer-Spiel im „Horizon“-Universum und ein eSports-fähiger Online-Shooter in Entwicklung sein.

In Zukunft soll auch noch ein weiterer „Horizon“-Haupttitel mit Protagonistin Aloy herauskommen, darauf dürfen wir wohl aber noch eine ganze Weile warten.