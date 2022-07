All On Board! – Kollaboration mit The Binding of Isaac angekündigt

Das Indie-Studio The Game Kitchen kündigt eine Kollaberation mit The Binding of Isaac an, das für All On Board! verfügbar sein wird. The Binding of Isaac: Four Souls stammt vom Indie-Entwickler Edmund McMillen und Maestro Media. The Binding of Isaac-Fans können ein interaktives und soziales VR-Erlebnis genießen, das auf dem Brettspiel The Binding of Isaac: Four Souls basiert und die einzigartigen Features von All On Board! Nutzen wird.

Über All On Board! – The Binding of Isaac:

Die Zusammenarbeit wurde auf der San Diego Comic-Con während des Panels „Adapting Video Games for Tabletop Play“ bekannt gegeben, an dem Javon Frazier (CEO bei Maestro Media), der Indie-Game-Designer Steve Gabry (Sally Face) und der renommierte Game-Designer Scott Rogers (ALIEN: Fate of Nostromo, Rayguns and Rocketships) die Bedeutung der Verschmelzung von Videospielen und Tabletop-Erlebnissen diskutierten.

Nach Erreichen des Finanzierungsziels in 48 Stunden werden All On Board! laufend neue Features und lizenzierte Spiele hinzugefügt, Spieler*innen werden auf der VR-Plattform Brettspiele außerdem kreieren, teilen und Freund*innen spielen können. Können. Offiziell lizenzierte Spiele, die zum Launch verfügbar sein werden, sind Black Rose Wars, Rallyman GT, Sword & Sorcery, Infinity Defiance, Istanbul, Escape The Dark Castle, SteamWatchers, Hamlet und das kürzlich angekündigte The Binding of Isaac: Four Souls.

Darüber hinaus hat The Game Kitchen kürzlich ein neues, von der Community stark nachgefragtes Feature bestätigt, den Guest Mode, eine Anwendung für Monitore, mit der Freund*innen, die kein VR-Gerät besitzen, völlig kostenlos an den Spielsitzungen teilnehmen können. Weitere Details zum Gastmodus gibt es auf der Website.

Spieler*innen können das Projekt ab 20$ unterstützen, was Zugang zur Plattform gibt, exklusive Accessoires und eine Backer-Rolle im offiziellen Discord. Mit einem Betrag von 40$ bekommen Spieler*innen Tugang zum Backerpass Basic, einem Tier, das drei lizenzierte Brettspiele ihrer Wahl beinhaltet. Nachdem das Early Bird Tier komplett ausverkauft wurde, können Unterstützer*innen der Kickstarter-Kampagne as Complete Tier kaufen, welches ihnen für 90$ zwölf Spiele zugänglich macht.

Das Entwicklungsteam sieht eine Veröffentlichung in 2023 auf Meta Quest 2 und SteamVR-Headsets vor. Eine exklusive Beta für Backer soll es zur Feiertags-Saison geben.

Informationen zu All On Board! gibt es auf der offiziellen Webseite, sowie weitere Updates auf Discord, Twitter, Facebook, und Instagram.