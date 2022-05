MultiVersus – Batman vs. Bugs Bunny im Cinematic-Trailer

Im Juli startet die öffentliche Beta des kostenlosen Kampfspiel MultiVersus aus dem Hause Warner Bros. Games. Im Cinematic-Trailer sehen wir einen verrückten Kampf zwischen Batman, Bugs Bunny und weiteren Warner Bros. Charakteren.

Mehrspieler-Prügelei in MultiVersus

Bei MultiVersus handelt es sich um ein CrossOver-Kampfspiel in dem Spieler als Warner Bros. Figuren gegeneinander antreten. Das Ziel des Spiels ist es, die Gegner aus der Arena zu schlagen. Je mehr Schaden ihr euren Kontrahenten zufügt, desto weiter drängt ihr sie mit euren Schlägen zurück. Vor allem Nintendo-Spielern wird das Prinzip des Spiels bekannt vorkommen. Schließlich funktioniert Super Smash Bros. nach dem selben Spielprinzip.

Das Warner Bros. Game liefert euch eine Vielzahl an unterschiedlichen Spielmodi. So werden wir in 2v2-Kämpfen, Einzelspieler-Duellen oder im Free-for-all Modus gegen unsere Kontrahenten antreten können. Zusätzlich sind auch ein Trainingsmodus und Ranglistenkämpfe geplant. Das Besondere an dem Kampfspiel ist jedoch, dass es plattformübergreifend spielbar sein wird. Eure Freunde zocken auf einer anderen Konsole – das wird bei MultiVersus kein Problem sein.

Batman, Arya Stark und Co.

Der Cinematic-Trailer offenbart einige Charaktere, die ihr in MultiVersus lenken und steuern könnt. So sehen wir hier unteranderem mit Batman, Harley Quinn und Superman bekannte Figuren aus dem DC-Univserum. Aber auch Shaggy und Velma aus Scooby Doo dürfen in der Arena antreten. Außerdem erhalten im Trailer Jake und Finn aus Adventure Time, das bekannte Katz und Maus-Duo Tom und Jerry oder der Gigant aus dem All einen Auftritt. Die bisher bestätigten Charaktere aus Multiversus findet ihr hier.

Auch die erste Kampfarenen sind bereits vorgestellt worden. So können sich die Spieler in der Bathöhle und dem Baumhaus von Jake und Finn verprügeln. Da das Spiel jedoch deutlich mehrere Warner Bros.-Universen miteinbezieht, können wir noch mit einer Vielzahl von Kampfplätzen rechnen. Bereits zur Ankündigung des Games hat Warner Bros. bestätigt, dass MultiVersus auch nach dem Release noch zusätzliche Charaktere und Arenen erhalten wird.

Wer das Brawler’s Game bereits vor Juli anspielen will, kann sich auf der Webseite von MultiVersus für die geschlossene Beta registrieren. Mit etwas Glück erhaltet ihr somit bereits von 19. bis 27. Mai die Möglichkeit Batman, Bugs Bunny und Co. im Kampf gegenüberzustehen.

