Hattet Ihr einen schönen Pokémon Day? Am gestrigen Sonntag war es einmal wieder soweit und zur Feier des Tages gab es auch eine neuer Vorstellung, was so in der nahen Zukunft auf die Taschenmonster alles zukommt. Hier nun also unserer kurze Zusammenfassung der Pokémon Presents vom 27.02.2022.

Zunächst gibt es Neues zu Pokémon GO. Die beliebte App bekommt am 1. März 2022 ein Update und beherbergt künftig Pokémon aus der Alola-Region. Also macht Euch auf eine Menge Begegnungen mit dem Alola-Kokowei gefasst.

Ebenfalls auf mobilen Endgeräten Zuhause ist Pokémon Masters EX und feiert nunmehr sein 2,5-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es kostenlose Juwelen und die Siegesstraße wird eingeführt. An sofort könnt Ihr an diesem Event teilnehmen und dabei auch noch ordentlich Gratis-Juwelen abstauben,

Das süße Puzzle-Spiel auf der Switch, Pokémon Café Remix, erhält mit dem Pelipper-Lieferdienst eine nette Erweiterung. Neben neuen Outfits gibt es auch neue Kundschaft. So könnt Ihr schon bald Victini bewirten. Außerdem wurde ein neuer Modus noch für das Frühjahr 2022 angekündigt.

Auch Pokémon Unite für Smartphones und die Nintendo Switch feiert den Pokémon Day mit verschiedenen Events. Neben dem neuen Fun-Modus gibt es auch einige neue Pokémon, die sich in einem noch nicht genau benannten Zeitraum die Ehre geben werden.

Alle Trainer aus Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle können noch bis zum 27. März über das Geheimgeschenk-Menü das Basis-Item „Eichs Brief“ erhalten.

Aber das ist noch nicht alles:

Auch Pokémon Legenden: Arceus bekommt ab sofort das Update auf Version 1.1.0. Dank diesem werden neue Inhalte hinzugefügt. Unter dem Titel „Ein neuer Tag in Hisui“ müssen die massenhaften Aufläufe von Pokémon in den verschiedenen Gebieten untersucht werden und stellen den Forschungstrupp vor ganz neue Herausforderungen.

Last but not least überraschte dann die Presents noch mit der Ankündigung von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Die neunte Generation soll das Open-World-Konzept wie in Pokémon Legenden: Arceus nutzen und spät im Jahr 2022 erscheinen. Als Starter-Pokémon sind drei neue Taschenmonster am Start: Felori, Krokel und Kwaks.

Ihr habt die Vorstellung verpasst und wollt mehr als unsere kleine Zusammenfassung der Pokémon Presents? Kein Problem! Ihr könnt natürlich selbst noch reinschauen:

