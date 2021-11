Kommende Kinofilme 2021/2022

Demnächst starten wieder einige heißerwartete Filme im Kino. Dazu haben wir eine kleine Auflistung mit Infos und, wenn vorhanden, Trailern vorbereitet, um die Vorfreude ein wenig anzufeuern. In diesem Sinne: Film ab für die kommenden Kinofilme 2021/2022!

Kleiner Disclaimer vorab: bei den Informationen handelt es z.T. um Spekulationen oder Vermutungen. Die Starttermine sind aktuellen Informationen entnommen, können sich aber aufgrund der aktuellen globalen Lage ständig ändern.

Ghostbusters: Legacy

Nach den verschiedensten Drehbuchentwürfen, die verworfen wurden, kommt jetzt mit Ghostbusters: Legacy die Fortsetzung von Ghostbusters II.

Der Film setzt 30 Jahre nach dem zweiten Teil an und erzählt die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die mit ihren Kindern in das verlassene Haus ihres Vaters zieht, der einst ein Mitglied der Ghostbusters war …

Kinostart: 19. November 2021

West Side Story

Steven Spielbergs neuer Film ist eine neue Verfilmung des US-amerikanischen Musical von 1957. Einer modernen Version von Romeo und Julia, das in den 1950er Jahren in New York spielt. Hauptrollen spielen dabei Ansel Egort, Rachel Zegler, Rita Moreno sowie Ariana DeBose.

Kinostart: 09. Dezember 2021

Spider-Man: No Way Home

Peter Parker ist zurück! Nach Spider-Man: Far From Home kennt die Welt die Identität der netten Spinne aus der Nachbarschaft und hält ihn nach den jüngsten Ereignissen für einen Mörder. Um dieses Wissen rückgängig zu machen, holt sich Peter Hilfe bei Dr. Strange, was aber einige „Nebenwirkungen“ mit sich zieht.

Kinostart: 16. Dezember 2021

The King’s Man: The Beginning

Auch die King’s Man sind wieder am Start! Diesmal handelt es sich um ein Prequel, das somit die Ursprünge der geheimen und regierungsunabhängigen Organisation erzählt. Dabei wird wieder mit Humor und Action nicht gegeizt.

Kinostart: 22. Dezember 2021 (US)

The Matrix Resurrections

Wake up Neo…

The Matrix has you…

Wer kennt ihn nicht, einen DER Filme der Jahrtausendwende. 18 Jahre nach Matrix Revolutions kommt nun der vierte Teil der Matrix-Filmreihe in die Kinos.

Es bleibt spannend wie das gesamte Konstrukt mit diesem Film vorangetrieben, bzw. aufgelöst wird. Wir sind gespannt und können es kaum erwarten.

Kinostart: 23. Dezember 2021

Scream

Auch die Slasher-Reihe Scream erhält 2022 eine direkte Fortsetzung zu Teil vier. Ein neuer Killer mit der Ghostface-Maske treibt wieder sein Unwesen und hat eine Gruppe von Teenagern im Visier …

Kinostart: 2022

ROT

Die dreizehnjährige Mei Lee ist eigentlich sehr selbstsicher. Allerdings hatten ihre Vorfahren eine besondere Verbindung zu roten Pandas. So kommt es, dass sich Mei Lee, wenn sie wütend wird, in einen großen, roten Panda verwandelt.

Kinostart: 2022

Uncharted

Uncharted, was muss man dazu noch sagen? Naughty Dogs gefeiertes Action-Adventure-Videospiel erhält seine Filmadaption. Mit Tom Holland als Nathan Drake und Mark Wahlberg als Victor Sullivan geht es ab Februar 2022 in den Kinos auf Schatzsuche!

Kinostart: 10. Februar 2022

Tod auf dem Nil

Nach Mord im Orient Express kommt nun eine weitere Verfilmung eines Kriminalromans von Agatha Christie. Hercule Poirot nimmt die Ermittlungen auf, als bei einer Dampffahrt auf dem Nil die reiche Linnet Ridgeway Doyle aufgefunden wird.

Kinostart: 11. Februar 2022 (US)

The Batman

Das kommende Kinojahr bietet nicht nur Marvel-Filmen Platz auf der Leinwand, sondern auch Figuren aus dem DC-Lager. Mit The Batman startet der erste Film einer neuen Trilogie rund um Bruce Wayne, der diesmal von Robert Pattinson verkörpert wird. Angemerkt sei hier, dass es sich wohl um keinen Film des DC Extended Universe handelt.

Kinostart: 04. März 2022 (US)