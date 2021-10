Jetzt mal ganz ehrlich. Beim klangvollen Namen „Monopoly“ denkt Ihr auch alle an so manchen spaßigen Spielenachmittag oder -abend mit Euren Freunden, Eltern und Geschwistern. Seit dem Erscheinungsjahr 1935 hat das Brettspiel vielleicht nicht alle Menschen auf der ganzen Welt erreicht, aber mit Sicherheit eine große Vielzahl. Logische Schlussfolgerung also, das Spiel auch als Videospielumsetzung anzubieten. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass es seit Anbruch des Videospielzeitalters in recht regelmäßigen Abständen immer wieder eine neue Umsetzung für PC und die verschiedenen Konsolen gibt. Die neue Spielvariante namens Monopoly Madness, die von Ubisoft angekündigt wurde, verspricht aber vom Spielerlebnis her entscheidende Veränderungen.

Betrachtet man sich den aktuellen und recht hektischen Trailer von Ubisoft, wird Monopoly Madness nicht mit den klassischen Brettspielregeln daherkommen. Die Spieler beanspruchen dabei Eigentum, verdienen Geld und sabotieren ihre Mitspieler, dass sogar Mr. Monopoly himself die Kinnlade herunterklappt.

Damit weicht Monopoly Madness vom bisherigen Reglement und dem rundenbasierten Standardspiel enorm ab. Leider gibt es noch keine In-Game-Szenen, sondern nur ein recht chaotisch wirkender Trailer. Lange auf die Veröffentlichung müssen wir allerdings auch nicht warten, da Monopoly Madness bereits am 9. Dezember 2021 für alle derzeit aktuellen Plattformen erscheint.

Monopoly Madness von Ubisoft angekündigt: Schaut Euch hier den offiziellen Trailer doch direkt an!

Monopoly Madness ist von Ubisoft für den 9. Dezember 2021 angekündigt und erscheint für PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X und Stadia.

Quelle: Ubisoft