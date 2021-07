The Last of Us – HBO-Serie mit exorbitantem Budget?

Die Dreharbeiten zur HBO-Serie The Last of Us sind bereits in vollem Gange und das Projekt scheint so einiges an Budget zu verschlingen.

In einem Interview von WiredupReport hat sich jetzt Damian Petti, President of IATSE 212 Calgary dazu geäußert. IATSE 212 ist eine Vereinigung von Künstlern, Technikern, Theter- und Filmschaffenden in Alberta, Kanada.

Mit welchem Budget rechnen die Macher der The Last of Us-Serie?

Laut seiner Aussage handelt es sich bei der Verfilmung des PlayStation 3-Gamehits um ein echtes „Monster“. Hunderte von Technikern und sogar 5 Art-Directors wurden für die einjährigen Dreharbeiten herangezogen. Selbst die Vorbereitungen für die Produktion haben bereits ein halbes Jahr in Anspruch genommen.

Petti gab im Laufe des Interviews zwar an, der dass er keine genauen Angaben zum Budget der TV-Serie nennen könne, aber eine einzige Folge würde „deutlich eine achtstellige Summe“ überschreiten. Er sagte weiter, dass es sich vermutlich um „das größte Filmprojekt in Kanada“ handeln würde.

Wie hoch die Video-Spiel-Verfilmung genau budgetiert ist, ist also schwer abzuschätzen. Es liegt aber durchaus im Bereich des Möglichen, dass die The Last of Us-Serie pro Folge etwa 15 bis 25 Millionen US-Dollar beansprucht. Damit würde sie sich rein preis-technisch in die Reihen von The Mandalorian oder Marvel’s WandaVision gesellen.

Was wissen wir bisher über die Serie?

Das Drehbuch zur HBO-Serie schrieb Craig Mazin, der neben Neil Druckmann auch Executive Producer ist. Es ist bereits bekannt, dass die erste Staffel 10 Episoden umfassen wird und die Story soll sich am ersten Teil des Spiele-Lieblings orientieren.

Allerdings wird es auch einige Überraschungen für die eingefleischten Fans des Spiele-Epos geben. Denn die Produzenten und Schreiberlinge möchten es sich nicht nehmen lassen, die Geschichten und Schicksale der Charaktere näher und intensiver zu beleuchten, als es im Spiel vielleicht der Fall gewesen ist.

In den Hauptrollen werden wir Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie zu sehen bekommen. Mittlerweile wurden auch die Rollen von Frank und Bill bestätigt. Diese werden von Murray Bartlett (Frank) und Con O’Neill (Bill) zum Leben erweckt.

Außerdem wird es ein Wiedersehen mit Jeffrey Pierce geben, der bereits in den Video-Spielen die Rolle des Tommy verkörperte. Allerdings wird dieser nicht in seiner gewohnten Rolle agieren, sondern in der HBO-Videospiel-Serie einen neuen Charakter namens Perry verkörpern. Dieser wurde eigens für die Serie erschaffen und wird als „Rebell aus der Quarantäne-Zone“ beschrieben.

Zum genauen Start-Termin des HBO-„Monsters“ wurde allerdings noch immer nichts bekannt gegeben. Sobald wir hierzu News verkünden können, werden wir es Euch wissen lassen.