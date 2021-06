Super Smash Bros. Ultimate – Kazuya aus Tekken tritt bei

Wie Nintendo im heutigen Stream zur E3 bekannt gab, erscheint bald ein neuer Kämpfer für das beliebte Prügelspiel Super Smash Bros. Ultimate. Dieser ist bereits bekannt aus der Tekken-Reihe, denn es handelt sich um Kazuya Mishima!

Kazuya, der neue Rivale für Kirby und Co.

Der erprobte Kämpfer tritt als nächster Rivale in Super Smash Bros. Ultimate in den Kampf. Weitere Informationen soll es laut des Livestreams in Zukunft geben. Am 28. Juni soll in einem Mr. Sakurai Presents mehr bekannt gegeben werden. Dabei handelt es sich um Masahiro Sakurai, den Macher der Smash-Serie. Des Weiteren sollen auch weitere Gameplay-Videos folgen, in denen ihr Kazuya in Action seht.

In Smash treffen legendäre Kämpfer aus verschiedenen Spielen aufeinander. Dabei ergänzten bisher bereits zahlreiche neue Mitstreiter altbekannte Gesichter. Darüber, wann genau Kazuya und eventuell folgende Inhalte erscheinen, werden wir in der nächsten Zeit weiter berichten.

Im Folgenden seht ihr den Trailer zum neuen Kämpfer. Was haltet ihr von dem Neuankömmling aus Tekken?