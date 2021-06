Nintendo Direct zur E3 – Alle News und Ankündigungen

Heute ist es so weit, Nintendo präsentiert in der Direct zur E3 eine ganze Reihe an Neuankündigen, DLCs und weitere News. Im Folgenden seht ihr kurz in chronologischer Reihenfolge alle Ankündigungen aus dem Stream und zum Schluss das gesamte Video.

Super Smash Bros. Ultimate

Das nächste DLC bringt Kazuya aus Tekken als Kämpfer ins Spiel.

Life is Strange: True Colors und Remastered

Life is Strange erhält mit True Colors einen neuen Teil sowie eine Remastered Version für die Switch.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Auch dieser Titel wurde nun für die Nintendo Switch bestätigt.

Worms Rumble

Am 23. Juni erscheint Worms Rumble auch für die Switch.

Astria Ascending

Ein Release Date Trailer kündigt an: Das Spiel erscheint im September.

Super Monkey Ball: Banana Mania

Im Oktober rollen die altbekannten Kugeln auch über den Bildschirm der Switch.

Mario Party Superstars

Ebenfalls im Oktober gibt es einen neuen Mario Party Titel.

Metroid Dread

Neben Metriod Prime 4 erscheint der 2,5D-Titel auch im Oktober. Zudem gibt es neue Minifiguren.

Just Dance 2022

Am 4. November wartet Ubisoft mit dem Tanzspiel auf.

Cruis’n Blast

Ein Rennspiel darf in keiner Ankündigung fehlen; dieses erscheint diesen Herbst.

Dragon Ball Z: Kakarot

Das Spiel enthält das Basisspiel sowie beide Teile des A New Power Awakens DLCs und erscheint im September.

Mario Golf: Super Rush

Nintendo gibt bekannt, dass das Golfabenteuer gratis Updates erhalten wird.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

In dem kommenden RPG zähmen Spieler monströse Reittiere und bestreiten rundenbasierte Kämpfe.

WarioWare: Get It Togeteher!

Ab dem 10. September können Spieler in Microspielen sich gegeneinander oder miteinander messen.

Shin Megami Tensei V

In dem Switch-Exclusive-Titel – ein langerwarteter neuer Teil der Hauptreihe – kämpft man mit, rekrutiert und verbindet Monster.

Danganronpa Decadence Collection

Diese Sammlung enthält die ersten drei Spiele der Reihe sowie Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Diese werden auch einzeln erhältlich sein.

FATAL FRAME: Maiden of Black Water

Das Horrorsspiel für die Wii U erscheint nun auf der Switch.

DOOM Eternal

Ab heute ist die neue Campaign Expansion spielbar.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 Remastered

Die beliebten Klassiker erscheinen Remastered für die Switch.

Strange Brigade

Wie ein neuer Announcement Trailer zeigt erscheint der Shooter für Nintendo Switch.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo verrät, dass das Sequel 2022 erscheinen soll.

Advance Wars 1 + 2: Re-boot Camp

Hierbei handelt es sich um eine neue HD Collection beider Game Boy Advance Spiele.

Hyrule Warriors: Age of Calamity DLC

Der Expansion Pass erscheint im Juni.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Passend zum Zelda-Jubiläum erscheint nächsten Monat im Juli auch dieses Remake.

Game & Watch: Zelda

Für den 35. Geburtstag hält Nintendo außerdem ein Game & Watch System bereit, welches im letzten Quartal erscheinen soll und The Adventure of Link, Link’s Awakening und den Game & Watch Titel Vermin mit Zelda-Feature enthält.

Breath of the Wild 2

Ganz zum Schluss kündigt Nintendo darüber hinaus das langersehnte Sequel zu Breath of the Wild an. Dieses soll 2022 erscheinen und wird es Spielern erlauben, durch die Lüfte der Spielwelt zu fliegen.

Hier seht ihr alles im Nintendo Direct zur E3: