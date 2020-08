10-jähriges Jubiläum – Geschenk 21

Puh was ein Marathon. Wir sind doch wirklich beim Geschenk Nummer 21 angekommen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Heute haben wir etwas richtig schickes für den anspruchsvollen Gamer da draußen. Ein Gewinner darf schon sehr bald das neue XPG PRECOG Gaming-Headset sein Eigen nennen. Das XPG PRECOG ist das weltweit erste Dualtreiber-Pro-Gaming-Headset, also wenn das mal nichts ist. 😛

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von A-DATA XPG zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Das XPG PRECOG ist das weltweit erste Dualtreiber-Pro-Gaming-Headset, ausgestattet mit dynamischen elektrostatischen Treiber, voreingestellten Audiomodi und einem unglaublich ergonomischen Design. Das XPG PRECOG ist auf epische Klangqualität und Komfort bei langen Sessions ausgelegt.

Duale elektrostatische dynamische Treiber Das XPG PRECOG ist das weltweit erste Gaming-Headset mit dualen dynamischen elektrostatischen Treibern. Die Treiber decken hohe und niedrige Frequenzen ab, liefern klaren, verzerrungsfreien Klanggenuss. Situationsbewusstsein mit FPS-Modus Schützen Sie sich vor Überraschungsangriffen! Hören Sie Schritte und Schüsse klar und deutlich, und nehmen Sie wahr, aus welcher Richtung sie kommen. Virtual-7.1-Surround-Sound und Musikmodi werden ebenfalls bereitgestellt. Environmental Noise Cancellation Abnehmbares Mikrofon XPG PRECOG ist mit Environmental-Noise-Cancellation- (ENC) Technologie ausgestattet, sodass Ihre Kameraden Sie laut, deutlich und ohne unerwünschte Umgebungsgeräusche hören. Ergonomisches Design für Komfort bei langen Sessions Angewinkelte Memory-Foam-Ohrpolster für eine natürlichere Passform.

Drehbare Ohrmuscheln, um 180° schwenkbar, damit sie während Pausen nicht in Ihren Hals drücken. Automatisch verstellbarer Bügel bietet den richtigen Halt, ohne übermäßigen Druck auszuüben. Plattformübergreifende Kompatibilität Verbinden Sie XPG PRECOG per USB-C- oder 3,5-mm-Anschluss. Auf Komfortgründen wird ein USB-C-zu-A-Kabel mitgeliefert. Genießen Sie plattformübergreifende Kompatibilität – ob Switch, PC, PS4 oder Xbox.

Akustische Kriegsführung

● Dualtreiber inklusive (elektrostatisch und dynamisch)

● Hochauflösendes Audio zertifiziert

● FPS- / Virtual-7.1-Surround-Sound- / Musikmodi inklusive

● Environmental-Noise-Cancellation-Technologie für das Mikrofon

● Ergonomische Ohrpolster und automatisch verstellbarer Bügel

● Drehbare Ohrmuscheln

● Plattformübergreifende Kompatibilität

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.09.2020, 23:59 Uhr