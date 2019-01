Vielfältiges neues Premium-Zubehör von CORSAIR für ein rundum perfektes PC-System

CORSAIR, ein weltweit führender Anbieter von PC-Zubehör für Gamer und Enthusiasten, hat die Einführung einer Vielzahl neuer PC-Accessoires bekannt gegeben, die den Look jedes Systems perfekt abrunden: CORSAIR Premium Individually Sleeved PSU-Kabel, Premium Sleeved Front Panel Extension Kits, Premium Sleeved SATA-Kabel sowie das Premium PCIe 3.0 x16 Extension-Kabel und die TM30 Performance Wärmeleitpaste. Von individuellen Paracord-Kabeln in unterschiedlichsten Farben, über flexible PCIe-Halterungen bis hin zu einer zuverlässigen Wärmeleitpaste erlaubt das neue Zubehör den Aufbau eines maßgeschneiderten PC mit professionellem Look.

Die neuen CORSAIR Premium Individually Sleeved PSU Pro und Starter Kits bündeln eine Vielzahl an Type 4 Gen 4-Kabeln, die mit allen Type 4 CORSAIR PSUs kompatibel sind und in sieben unterschiedlichen Farbkombinationen angeboten werden. Ummantelt mit hochwertigem Paracord, Anschlüssen ohne Schrumpfschlauch und vorinstallierten, ineinandergreifenden, modularen 24-Pin- und 8-Pin-Kabelkämmen lassen sich mit den neuen Type 4 Gen 4-Kabeln auf einfache Weise hochprofessionelle PCs zusammenzustellen. Mit seinem vollständigen Sortiment an Kabeln erfüllt das Pro Kit höchste Ansprüche bei der Ausstattung von Systemen: 1 × ATX 24-PIN, 2 × EPS12V/ATX12V, 2 × PCIe Dual, 2 × PCIe Single, 2 × SATA und 2 × Peripheral. Das Starter Kit enthält das Basissortiment an Kabeln: 1 × ATX 24-PIN, 1 × EPS12V/ATX12V und 2 × PCIe Single. Die Inline-Kondensatoren der 24-poligen ATX-Kabel sowie der EPS12V- und PCIe-Kabel ermöglichen eine saubere Spannungsübertragung und somit eine konsistente und stabile Stromversorgung. Für Systembuilder, die ihre Verkabelung erweitern möchten, sind sämtliche Kabel in den Kits und die ineinandergreifenden Kabelkämme auch separat erhältlich.

Zur weiteren Ergänzung des Systemlooks stehen das CORSAIR Premium Sleeved Front Panel Extension Kit und Premium Sleeved SATA-Kabel in vier Farben zur Verfügung: schwarz, rot, weiß und blau. Große Vorteile bietet das Front Panel Extension Kit, das mit den 30 cm langen Verlängerungskabeln eine aufgeräumte Verbindung zwischen Frontpanel und Mainboard herstellt, während die individuellen Sleeved SATA-Kabel auf stilvolle Weise für SATA 6Gbps-Geschwindigkeit sorgen.

Mehr Flexibilität für Ihre GPU liefert das CORSAIR Premium PCIe 300 x16 Extension-Kabel, das mit seiner enormen PCIe 3.0-Bandbreite und -Leistung und einer großzügigen Kabellänge von 300 mm überzeugt. Das mit EMI-Schutz versehene Extension-Kabel ist perfekt geeignet für die Verwendung in vertikalen GPU-Halterungen von CORSAIR-Gehäusen wie dem 275R oder dem 500D, und dank der intelligenten Konstruktion passt das Kabel auch durch die schmalsten Zwischenräume und sorgt so für maximale Flexibilität.

Und schließlich begeistert die neue CORSAIR TM30 Performance Wärmeleitpaste durch eine verbesserte Kühlung von CPU und GPU. Die auf Zinkoxid basierende Wärmeleitpaste TM30 mit ihrem äußerst geringen Wärmewiderstand verbessert die Performance im Vergleich zu herkömmlichen Pasten und passt damit perfekt zu den anerkannten Komplettkühlern von CORSAIR wie dem Hydro Series H100i RGB PLATINUM. Dank geringer Viskosität lassen sich mit der TM30 mikroskopisch kleine Abrasionen füllen, während die hohe Stabilität Austrocknung, Rissbildung und Konsistenzänderungen über Jahre hinweg verhindert.

Egal ob es um einen stilvollen Vorzeige-PC oder das Aufrüsten Ihres Heimsystems geht, CORSAIR bietet eine Fülle an Premium-Komponenten, die auf einfache Weise den sauberen und professionellen Aufbau mit einem eindrucksvollen Look verbinden.