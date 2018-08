Tom Clancy’s The Division 2 Vorbestellungen sind jetzt möglich

Ubisoft kündigte heute an, dass Tom Clancy’s The Division 2 ab sofort in der Standard-, Gold-, Ultimate- und Collector’s Edition vorbestellbar ist. Tom Clancy’s The Division 2 erscheint weltweit am 15. März 2019 für die Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X, für PlayStation 4 und Windows PC.

Alle Spieler, die eine dieser Editionen vorbestellen, erhalten Zugang zur Private Beta. Außerdem gelangen sie in den Besitz eines Kapitol-Verteidiger-Pakets. Dieses beinhaltet zwei Gegenstände im Spiel: „Lullaby“, eine exotische SPAS-12 Shotgun und das Gefahrgut-2.0-Outfit. Die vollständigen Inhalte** der jeweiligen Editionen sehen folgendermaßen aus:

Standard Edition: Beinhaltet das Basisspiel und wird am 15. März 2019 erhältlich sein.

Gold Edition: Beinhaltet Tom Clancy’s The Division 2 mit bis zu dreitägigem Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019 und den Year One-Pass, der den Spielern einen sieben Tage früheren Zugang zu allen kostenlosen Year One-Episoden gewährt, sowie exklusive Anpassungs-Gegenstände, zusätzliche Aktivitäten und vieles mehr.

Die Digital Ultimate Edition: Beinhaltet Tom Clancy’s The Division 2 mit bis zu dreitägigem Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019, den Year One-Pass und drei zusätzliche Digital-Pakete (Elite Agent-Paket, Battleworn Secret Service-Paket, First Responder-Paket).

Ubisoft enthüllte zudem die Dark Zone und Phoenix Shield Collector’s Editionen sowie eine Ubicollectibles Figur.

Die Dark Zone Collector’s Edition beinhaltet:

Tom Clancy’s The Division 2 mit bis zu dreitägigem Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019 und zusätzliche digitale Inhalte inklusive des Kampferprobt-Geheimdienst-Pakets.

Eine 30 cm hohe Ubicollectibles-Figur von Heather Ward, einer Spezialagentin aus Tom Clancy's The Division 2.

-Figur von Heather Ward, einer Spezialagentin aus . Weitere hochwertige physische Gegenstände wie ein Lithografie-Buch, ein Soundtrack ausgewählter Titel und eine Karte von Washington, D.C. – verpackt in einer Premium-Box.

Die Phoenix Shield Collector’s Edition ist exklusiv im Ubisoft Store vorbestellbar und beinhaltet:

Tom Clancy’s The Division 2 mit bis zu dreitägigem Vorabzugang zum Spiel ab dem 12. März 2019, den Year One-Pass und drei zusätzliche Digital-Pakete (Elite Agent-Paket, Kampferprobt-Geheimdienst-Paket, Ersthelfer-Paket).

Eine hochwertige und bewegliche Ubicollectible-Figur im Maßstab 1:6 von Brian Johnson, einem Agenten im aktiven Einsatz mit Ausrüstung und Waffen.

-Figur im Maßstab 1:6 von Brian Johnson, einem Agenten im aktiven Einsatz mit Ausrüstung und Waffen. Weitere hochwertige physische Gegenstände inklusive einer STEELBOOK© Metal-Verpackung (Ubisoft Store exklusiv), ein Lithografie-Buch, ein Soundtrack ausgewählter Titel und eine Karte von Washington, D.C.

Zusätzlich kündigte Ubisoft heute die Ubicollectibles-Figur von Brian Johnson an, einem ehemaligen Scharfschützen des Baltimore Police-Departments, direkt inspiriert von Tom Clancy’s The Division 2. Diese fein detaillierte Figur zeigt den Agenten in einer ikonischen Pose und ausgerüstet mit dem TAC-50C Scharfschützen-Gewehr, der charakteristischen Waffe der Scharfschützen-Spezialisten-Klasse, bereit Washington D.C. zu verteidigen. Die Brian Johnson-Figur kann gemeinsam mit der Heather Ward-Figur aus der Dark Zone Collector’s Edition aufgestellt werden.

Tom Clancy’s The Division 2 sowie zusätzliche Angebote und Ubicollectibles Figuren gibt es unter: Weitere Informationen über die Special-Editions vonsowie zusätzliche Angebote undFiguren gibt es unter: https://store.ubi.com/the-division-2.html

Weitere Informationen über die Private Beta gibt es unter: www.thedivisiongame.com/faq/beta

Spieler können sich weiterhin anmelden, um die Chance auf einen Beta-Zugang zu erhalten: http://thedivisiongame.com/beta

Das von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben Ubisoft-Studios* entwickelte Tom Clancy’s The Division 2 ist die nächste Stufe im Open-World-Online-Shooter-Rollenspiel-Genre, welches das erste Spiel hervorgebracht hat. Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, werden die Spieler in ein kollabierendes Washington, D.C. versetzt. Die Welt steht am Abgrund und die Bewohner durchleben die größte Krise der Menschheitsgeschichte. Als Veteranen von The Division sind die Spieler die letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft, da feindliche Fraktionen um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Wenn Washington, D.C. fällt, fällt die gesamte Nation. Nach zwei Jahren, in denen die Entwickler der The Division Community zugehört und von ihnen gelernt hat, wird Tom Clancy’s The Division 2 eine umfangreiche Kampagne beinhaltet, welche organisch in ein robustes Endgame übergeht. Auf diese Weise sollen alle Spieler eine nahtlose und bedeutende Erfahrung erhalten.