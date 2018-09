State of Decay 2: Daybreak Pack ab sofort verfügbar

Ab sofort steht mit dem Daybreak Pack die neueste Ergänzung zu State of Decay 2 für die Xbox One-Gerätefamilie bereit. Diese Version bietet Dir einen komplett neuen Spielmodus und erweitert die Zombie-Survival-Action für alle Solo- und Koop-Fans. Ebenfalls enthalten: neue Feinde, wie der Blood Plague Juggernaut, verbesserte CELO-Waffen sowie zahlreiche inhaltliche Optimierungen.

Daybreak Pack: Neuer Modus mit neuen Inhalten

Das Daybreak Pack enthält einen brandneuen Spielmodus mit vielen neuen Inhalten und Verbesserungen für alle Einsteiger und Veteranen der Community, die mittlerweile aus drei Millionen Spielern besteht. Im neuen Modus stellst Du Dich einer besonders hartnäckigen Zombie-Belagerung allein oder mit bis zu drei Freunden.

Als hochqualifizierter Red Talon-Soldat nimmst Du es mit Wellen von Zombies auf und verteidigst Deine befestigte Position mit Hilfe neuer High-End-Waffen. Dein Ziel: schütze den Techniker bis zum Morgengrauen, während er Satellitenrelais repariert und sichere somit das Überleben der Gemeinschaft. Weitere Features in der Übersicht:

Neue Zombies: Mit dem Daybreak Pack stellst Du Dich einer Vielzahl neuer Freak-Zombies. Allen voran nimmst Du es mit dem gefährlichen Blood Plague Juggernaut auf, der nicht nur die Basis auslöschen kann, sondern auch andere Spieler mit der Blutseuche infiziert.

Neue Waffen: Besonders durchschlagkräftige CELO-Waffen helfen Dir im Kampf gegen die neue Bedrohung. Mit neun neuen Fernkampfwaffen, sechs abwechslungsreichen Nahkampfwaffen und sechs Sprengstoffen stellst Du Dich auch den fiesesten Gegnern. Die neuen Waffen können beim Erwerb des Daybreak Packs auch für das Basis-Spiel freigeschaltet werden.

Weitere Neuerungen: In der neuesten Ergänzung greifst Du außerdem auf neue Accessoires, Basis-Upgrades und Erfolge mit einer möglichen Gamerscore von 250 Punkten zu.

Das Daybreak Pack ist ab sofort als Ergänzung zur Standard Edition von State of Decay 2 für 9,99 Euro erhältlich. In der Ultimate Edition ist diese Erweiterung bereits enthalten. State of Decay 2 ist ebenfalls über den GamePass verfügbar, Mitglieder erhalten 10 Prozent Preisnachlass. Als Play Anywhere-Titel spielst Du State of Decay 2 bei digitalem Kauf sowohl auf Xbox One als auch Windows 10 PC.