Outward – “The Spell” Musikvideo veröffentlicht

Deep Silver veröffentlicht heute einen neuen Trailer für das Rollenspiel OUTWARD, in Zusammenarbeit mit der Band Cellar Darling. Zu den Klängen von The Spell, Titeltrack des gleichnamigen neuen Albums, das am 22. März unter “Europe’s No. 1 Metal Label” Nuclear Blast veröffentlicht wurde, entführt der Trailer die Spieler in die mystischen Welten des Open-World-Rollenspiels. OUTWARD ist ab sofort für PlayStation 4, die Xbox One Gerätefamilie inklusive der Xbox One X sowie PC erhältlich.

Das Album The Spell, in dem die Band ein dunkles Märchen für die Moderne erzählt, passt mit seinem harten und progressiven Folk-Rock perfekt zu der fesselnden Geschichte des Rollenspiels OUTWARD.

Die Schweizer Gruppe Cellar Darling vereint Rock, Heavy Metal, Folk, Klassische Musik und progressive Einflüsse. Bemerkenswert ist, dass die Band eine Drehleier, die speziell für elektrische Tonabnehmer modifiziert und im modernen Design gebaut wurde, sowie eine Traversflöte verwendet, die in Kombination mit ihrem einzigartigen Stil perfekt zur bezaubernden, unverwechselbaren Welt von OUTWARD passen.

Outward ist ein Open-World-Fantasy-Adventure, das den Spielern Dank der atemberaubenden Grafik eine unglaubliche Immersion liefert. Die Spieler erleben ein völlig neuartiges RPG-Gefühl in einer sich ständig verändernden Welt, in der sie sich stets vor allen äußeren Einflüssen schützen müssen. Dank mächtiger Magie und Rituale können die Spieler ihre Kräfte bündeln, um in der Welt zu überleben. Zusätzlich bietet das Outward zwei begehrte neue Funktionen: der Splitscreen-Mehrspieler-Modus ist sowohl lokal, aber auch mit zwei Spielern online nutzbar. Dank dieser Funktionen können Spieler die gefährliche Welt von Outward auch gemeinsam mit einem Freund erkunden.

Key-Features

• Survival of the fittest: Überleben Sie in der Wildnis, während sie die Welt erkunden

• Alleine oder mit Freunden: Im Solo oder Local/Online Splitscreen-Modus spielen

• Die Kraft des Zaubers: Meistern Sie die Magie und Rituale einer unwirklichen Welt

• Lieber zweimal nachdenken: Durch konstantes automatisches Speichern werden die Spieler dazu herausgefordert, ihre Entscheidungen genau abzuwägen

• Vielfalt ist Trumpf: Erleben Sie eine Vielzahl verschiedener, spannender Szenarien

• Erhöhter Wiederspielwert: Spieler erleben mit jedem Spieldurchgang eine einzigartige Erfahrung