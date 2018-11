JRPG Edge of Eternity: Neues Early Access Release-Datum

Midgar Studio und Playdius haben heute angekündigt, dass das heiß erwartete JRPG-Abenteuer Edge of Eternity am 5. Dezember 2018 für Steam Early Access erscheinen wird. Nach dem Steam Early Access Launch wird die Spielwelt in der Early-Access-Phase laufend mit großen neuen Story-Kapitel-Updates erweitert, bevor die Vollversion für PC, Xbox One und PlayStation 4. erscheinen wird.

Ursprünglich war der Launch für den 29. November geplant, aber das Team von Midgar Studio hat den Release um eine Woche verschoben, um der Early-Access-Launch-Fassung den letzten Feinschliff zu verpassen.

Durch eine äußerst erfolgreiche Kickstarter-Kampagne wurde Edge of Eternity zu einem der meist erwarteten Spiele der JRPG-Community. Nach Monaten intensiver Entwicklungsarbeit ist Midgar Studio jetzt bereit, Spieler die weitläufige und wunderschöne Welt von Heryon erforschen zu lassen, die mithilfe des Soundtracks des legendären Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles) zum Leben erweckt wird.

“Wir können es kaum erwarten, Spieler die Welt von Heryon zum ersten Mal erkunden zu lassen”, sagt Jeremy Zeler, Head von Midgar Studio. “Wir haben ambitionierte Pläne für die Zukunft von Edge of Eternity und das erste Kapitel des Abenteuers mit Hilfe von Steam Early Access zu beginnen, ist nur der erste Schritt einer großartigen Reise.”



Midgar Studio hat zudem gerade ein großes Steam-Blog-Update über diese Reise, vom Beginn des Kickstarters im Jahr 2015 bis zum kommenden Early-Access-Launch, veröffentlicht. Du kannst den Post hier finden.

Über Edge of Eternity

In einer zerrütteten Welt führen die Leute von Heryon einen verbitterten Krieg gegen mysteriöse Angreifer. Als der Konflikt gegen Magie und Technologie gigantische Ausmaße annimmt, erscheint eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld. Bestreite epische rundenbasierte Kämpfe und begleite Daryon und Selene auf ihrer Mission die alles verschlingende Corrosion zu heilen und die Welt von Heryon zu retten.