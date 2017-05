GoPro Fusion – die Kamera für 360 Grad Aufnahmen

GoPro hat vor einigen Tagen die „Fusion“ vorgestellt eine Kamera für 360 Grad Aufnahmen. Fusion vereint bis zu 6 Kameras in einer und soll noch diesen Herbst erscheinen, ein Preis ist bisher nicht bekannt.

Die Fusion zeigt das GoPro wieder zurück zu Ihrem Ursprung möchte, zur Herstellung von Hardware. Action Kameras gab es auch vor GoPro, aber das Unternehmen wusste es schon immer die beste Komplettlösung anzubieten. Der Markt reagierte schnell und katapultierte das Unternehmen zum Nr. 1 Hersteller für Action Kameras. Mit Fusion hofft das Unternehmen einen großen Sprung in den Verkaufszahlen zu schaffen um die Marktposition zu stärken.

Sehr viele Details wurden über die Fusion noch nicht veröffentlicht, selbst auf dem Teaser Foto erkennt man sehr wenig. Es wird unter anderem im Video ersichtlich, dass GoPro aktuell mehr über die Nutzungsmöglichkeiten der Kamera sprechen lassen will, statt über die Spezifikationen selber.

In einer Pressemitteilung schreibt GoPro, die Fusion nehme 360 Grad Videos mit einer 5,2K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde auf. Am heimischen Rechner könne der Kunde dann im Nachgang das Material zu einem ganz normalen Video zusammen legen. Ähnliche Lösungen gab es von GoPro schon, verkaufte man in der Vergangenheit Aufhängungen an denen mehrere GoPro Kameras befestigt werden konnten, diese Lösungen waren aber bisher schlicht zu teuer.

Es gibt schon einige 360 Kameras auf dem Markt, der bekannteste ist mit Sicherheit die Samsung Galaxy Gear 360 Kamera, jedoch konnte bisher keiner der Hersteller einen Hit landen. GoPro wird diesen Sommer ein Beta Programm starten um kreativen Nutzern einen Test zu erlauben. Bei uns könnt ihr euch schon einmal einen Vorgeschmack gönnen mit dem Video das Fusion teasert. Wir bleiben dran und informieren euch, sollten nähere Details wie z.B. der Preis für Fusion veröffentlicht werden.