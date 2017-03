Gears of War 2 abwärtskompatibel und kostenfrei für GoW4 Spieler!

Ab sofort ist Gears of War 2 im deutschen Xbox Live Store verfügbar. Dank der Abwärtskompatibilität ist das Kultspiel um Marcus Fenix auf der Xbox 360 und der Xbox One spielbar.

Durch die Veröffentlichung von Gears of War 4 sollten Käufer dieses Spiels alle Vorgänger kostenfrei als digitalen Code dazubekommen. Damals galt dieses Angebot nicht für Deutschland, da Gears of War auf der A-Liste war für jugendgefährdende Medien.

Nun haben alle volljährigen Spieler Zugang zum zweiten Teil von GoW. Spieler, welche Gears of War 4 noch vor dem 31. Dezember gespielt haben bekommen Gears of War 2 geschenkt! Dabei spielt es keine Rolle, ob es als physisches Spiel geholt wurde oder digital. Den Code für das Spiel erhalten die Xbox’er per Nachricht.

GoW2 Story

Gears of War 2 setzt sechs Monate nach dem Original ein und führt die Geschichte rund um Marcus Fenix und Dominic Santiago fort. Erneut stellst Du Dich in einem nervenaufreibenden Abenteuer der drohenden Gefahr aus dem Untergrund: den Locust. Spiele allein, im Zwei-Spieler-Koop oder in packenden Multiplayer-Schlachten mit bis zu zehn Freunden. Erstmals hält in Gears of War 2 der Horde-Modus Einzug in die Gears-Serie und fordert Dich und Deine Freunde Welle um Welle gegen die furchteinflößenden Locust.

Quelle: Xbox Pressemail

Hier ein Trailer zu Gears of War 4, den krönenden Abschluss der Reihe. Der Titel ist bereits für Xbox One im Handel und im Xbox Store erhältlich.