Gamescom 2019 – ROCCAT-Neuheiten

Auch ROCCAT hatte auf der Gamescom einiges an Peripherie für den Gamer zu zeigen. Dazu gehört neben einer Mausserie auch neue Versionen der Vulcan Tastatur.



ROCCAT Kain Serie

ROCCAT Kain ist eine brandneue Gaming-Mausserie, entwickelt unter der Prämisse des bestmöglichen Klicks und höchster Präzision. Diese Serie beinhaltet nicht nur den innovativen ROCCAT Titan Click, einen neu entwickelten Mechanismus, welcher das Signal bis zu 16 Millisekunden schneller registriert als bei allen anderen Mäusen und damit die Kain zur reaktionsschnellsten Maus auf dem Markt macht, sondern sie fühlt sich auch richtig gut an. Bevor Spieler die Kain an ihren PC anschließen, werden sie schon das beeindruckende Shape der Maus bemerken. Kombiniert mit einem Gewicht von 89 Gramm bietet die Kain optimalen Grip und ausgezeichnete Ergonomie. Zusammen mit der superschnellen Reaktionszeit wird die Kain Computerspielern ganz sicher einen Vorteil verschaffen.

Die Kain-Serie beinhaltet drei Modelle, kabelgebunden und kabellos. Die Einstiegsversion Kain 100 AIMO bietet dem Spieler gummierte Seitenflächen für maximale Kontrolle und einen optischen R8-Sensor mit 8.500 dpi. Die nächste Stufe, die Kain 120 AIMO verfügt über eine einzigartige, strapazierfähige Hybrid-Performance-Beschichtung, die langlebig, schmutzabweisend und griffig ist und sich extrem gut anfühlt. In dieser Version schafft der aktualisierte Owl-Eye-Sensor bis zu 16.000 dpi.

Erhältlich in Ash Black und Arctic White, beginnt die Kain-Familie bei einem attraktiven UVP von 49,99 € für die Kain 100 AIMO. Die Kain 120 AIMO mit der verbesserten Sensorvariante wird für 69,99 € erhältlich sein. Ende September 2019 sollen Kain 100 AIMO und Kain 120 AIMO in den Handel kommen. Als drittes Modell ist die kabellose Kain 200 AIMO mit neuester Wireless-Technologie zu einem UVP von 99,99 € für diesen Winter geplant.

ROCCAT Vulcan 121 und 122 PC-Gaming-Keyboards

Die original ROCCAT Vulcan 120 AIMO PC-Gaming-Tastatur beinhaltete erstmals den von ROCCAT in-house entwickelten mechanischen Schalter Titan Switch Tactile und wurde zu einer der drei meistverkauften Gaming-Tastaturen in Deutschland sowie zu einem der meistverkauften Produkte in seiner Preisklasse. Das Design der Vulcan wurde zudem mit dem iF Design Award 2019 in seiner Produktkategorie ausgezeichnet. Auf der Gamescom zeigt ROCCAT jetzt zwei neue Modelle, darunter die Vulcan 121 AIMO in Ash Black mit dem brandneuen Titan Switch Speed. Nach dem Erfolg des Titan Switch Tactile, verbaut in allen bisher veröffentlichten Vulcan-Tastaturen, bietet ROCCAT nun eine neue, noch schnellere Option.

Auf Geschwindigkeit ausgelegt, verfügt der Titan Switch Speed über einen verkürzten Auslösepunkt bei 1,4 mm (2,8 mm Betätigungsweg), wodurch er um mehr als 30% schneller reagiert als herkömmliche Schalter und die Grenzen der Geschwindigkeit ausreizt, ohne die Präzision zu beeinträchtigen. Die Schalter werden mit einer Kraft von 45 g betätigt, um versehentliches Drücken von Tasten zu minimieren, optimal für Gaming. Um das aktuelle Farbschema Ash Black und Arctic White zu komplettieren, stellt ROCCAT auf der Gamescom offiziell die Vulcan 122 AIMO vor – die Arctic White Version der preisgekrönten Vulcan 120. Alle Varianten der Vulcan 120 werden zu einem UVP von 159,99 € erhältlich sein.

ROCCAT Sense AIMO

ROCCATs Sense Mauspad wird jetzt ebenfalls Teil der AIMO-Familie. Mit dem neuen Mauspad wird das AIMO-Universum größer und besser als je zuvor, für eine noch umfassendere Beleuchtung. Seine weiche Textiloberfläche misst 353x25x3,5 mm und wird von einem kräftigen RGB-Lichtleiter mit zwei programmierbaren Zonen eingefasst. Das Sense AIMO Pad wird Anfang September zu einem UVP von 39,99 € im Handel sein.

Quelle: PM, Gamescom