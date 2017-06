Far Fry 5 – Erstes Gameplay von der E3 zeigt Helfer

Zum ersten Mal hat Ubisoft in der Vergangenen Nacht Gameplay Material zu Far Cry 5 präsentiert. In dem Gameplay Walkthrough stellt der Entwickler die verschiedenen Helfer vor die wir in Far Cry 5 im Kampf gegen eine religiöse Sekte zur Seite gestellt bekommen. Neben der Standard Version des Spiels wird es außerdem zwei Sammlereditionen geben. Die Hope County Sammleredition und die The Father Edition bieten verschiedene Extras die ihr auf den Bildern unter dem Trailer jeweils sehen könnt.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, Xbox One und Playstation 4.