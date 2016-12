Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 17

Willkommen zu unserem 17ten Türchen. Wobei … Türchen ist etwas untertrieben, denn für die heutigen beiden Preise bräuchte man schon einen ziemlich großen Adventskalender.

Heute haben wir 2 Brettspiele vom Heidelberger Spieleverlag für Euch. Die Heidelbären bescheren uns seit vielen Jahren schon hervorragende Brettspiele und Table Tops. Darunter sind zahlreiche Lizenzspiele vertreten, die man extra für uns ins Deutsche übersetzt. Und da wir gerade bei Lizenzen sind, kommt man in diesen Tagen um eine gewiss nicht drum herum: Star Wars. Das passt ganz gut zu einem der beiden Spiele.

Zu gewinnen gibt es die beiden Brettspiele

Über Star Wars Rebellion:

Die letzten Überreste der Alten Republik wurden beseitigt und das Imperium übt seine Schreckensherrschaft über die Galaxis aus. Mit seiner neusten Kampfstation, dem Todesstern, ist es mächtig genug jede Form von Widerstand niederzuschlagen. Doch es besteht Hoffnung. Eine kleine Schar von Rebellen lehnt sich tapfer gegen die Unterdrückung auf. Von ihrem geheimen Stützpunkt aus planen sie, das Imperium zu stürzen und der Galaxis Frieden und Freiheit wiederzugeben. Star Wars: Rebellion bringt den epischen Konflikt zwischen Imperium und Rebellenallianz an euren Spieltisch. Werde ein imperialer General und entsende deine Streitkräfte, um den geheimen Stützpunkt der Rebellen auszulöschen. Oder vereine die tapferen Freiheitskämpfer und besiege deinen Feind mit Guerillataktiken und Sabotage. Doch um den Krieg der Sterne zu gewinnen, braucht es mehr als nur Waffen und technologische Schreckgespenster – es braucht Helden. In geheimen Mission kannst du Luke Skywalker zum Jedi ausbilden oder mithilfe von Darth Vader Han Solo in Karbonit einfrieren. Nur so wird es dir gelingen, dein Ziel zu erreichen und die Pläne deiner Feinde zu durchkreuzen! Wird das Imperium die Rebellion mit einem schnellen Schlag zerschmettern? Das Schicksal der Galaxis liegt in euren Händen.

Über Argo:

Argo. Eine abgelegene Bergbaustation in den Tiefen des Weltalls. Organhändler, die Astronauten in ihren Kryo-Behältern rauben. Aliens. Viele Aliens. Das wird ein ganz heißer Ritt auf dem Weg zu den Rettungskapseln.

In Argo erwachen du und dein Team aus dem Kälteschlaf in einer Alien-verseuchten Bergbaustation. Dein Ziel ist es, so viele deiner Leute wie möglich in die Rettungskapseln zu bringen, bevor die Aliens alle töten. Benutzt die Aliens, um die Astronauten der anderen Spieler auszuschalten, während ihre eure eigenen sicher in die Rettungskapseln führt. Doch Vorsicht: Wenn die Aliens zu viele Menschen erwischen, dann gewinnen sie das Spiel und alle Spieler verlieren! Um das Spiel zu gewinnen, muss man sich auf einen schmalen Grat zwischen Wettkampf und Kooperation bewegen, denn die Plätze in den Rettungskapseln sind begrenzt.

Wenn es dir gelingt, die Sonderfähigkeiten deines Teams und die besonderen Effekte der Module der Raumstation geschickt zu nutzen, kannst du dir vielleicht einen wertvollen Vorteil gegenüber deinen Mitspielern verschaffen.

In Argo kontrolliert jeder Spieler ein Astronauten-Team. Ziel des Spiels ist es, die Rettungskapseln zu finden und möglichst viele eigene Astronauten zu retten. Da alle Spieler jedoch auch die Aliens steuern und die Plätze in den Rettungskapseln begrenzt sind, könnte es extrem unangenehm werden. Man erhält Punkte, indem man seine Astronauten in den Kapseln bringt, bevor diese vom Raumschiff abdocken, und indem man mit den Aliens die Astronauten der anderen Spieler ausschaltet. Zu guter Letzt bekommen auch die Aliens Punkte für jeden toten Astronauten, und wenn die Spieler zu gnadenlos Jagd aufeinander machen, könnte es passieren, dass die Aliens gegen alle menschlichen Spieler gewinnen.