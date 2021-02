Monster Girls und High School Prodigies – Neu bei KAZÉ

Mit Interviews with Monster Girls und High School Prodigies Have It Easy Even In Another World bekommt erweitert KAZÉ Anime ihr DVD und Blu-ray Angebot! Die zwei Animes erscheinen mit Volume 1 ab 15. Juli 2021 im Handel. Während die erste Serie in drei Volumes aufgeteilt ist, besteht die Zweite nur aus zwei.

Handlung und Key Art des neuen Sortiments

Interviews with Monster Girls erzählt die Geschichte von einem Biologielehrer namens Tetsuo. Dieser darf gleich drei dieser Werlinge auf seiner Schule begrüßen, die man früher für Fantasygestalten hielt. Er interviewt die Vampirin Hikari, die Dullahan Kyouko und die Schneefrau Yuki, um mehr über sie, ihren Alltag, Gedanken und Lebensweise zu erfahren. Was er wohl über sie alles herausfindet?

KAZÉ Anime veröffentlicht die süße 13-teilige Comedy-Slice-of-Life-Serie voraussichtlich ab dem 15. Juli auf insgesamt drei Ausgaben. Die Erste von ihnen erscheint dabei als Limited Edition mit Sammelbox.

In Highschool Prodigies Have It Easy Even In Another World landen sieben Oberschüler nach einem Flugzeugabsturz in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Da sie alle als Genies in ihren Fachgebieten wie Politik, Naturwissenschaften oder Medizin gelten, passen sie sich nicht einfach ihrer neuen Welt an, sondern wandeln diese Welt nach ihren Vorstellungen. Kein Strom? Kein Problem, bauen wir eben ein Kernkraftwerk! Die Adligen beuten das Volk aus? Macht nichts, dann zetteln wir eben eine Revolution an! Wie sich ihre neue Welt wohl entwickelt?

Voraussichtlich am 15. Juli soll die 12-teilige Isekai-Serie auf insgesamt zwei Volumes an den Start gehen.

Quelle: KAZÉ PM