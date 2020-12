Magical Girl Site lizenziert von KAZÉ Anime

Der blutige Anime Magical Girl Site erscheint voraussichtlich im April 2021 auf DVD und Blu-ray unter dem Dach von KAZÉ Anime.

Zur Story von MGS

Das Leben ist für Aya die absolute Hölle. In der Schule wird sie gemobbt und zu Hause wird sie von ihrem älteren Bruder misshandelt. Mehr als einmal hatte sie bereits darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen. Eine mysteriöse Seite namens „Magical Girl Site“ taucht auf ihrem Laptop auf, als dieser Wunsch in ihr immer stärker wurde. Es wird ihr auf der Internetseite versprochen, dass sie magische Fähigkeiten erhält, welche ihr durchs Leben helfen sollen.

Aya hält dies zunächst für einen Scherz, doch als sie am nächsten Tag in ihrem Spind eine magische Waffe findet, nimmt ihr Leben als neues „Magical Girl“ seinen Lauf. Als zwei Mitschüler versuchen eine neue Mobbing-Attacke gegen sie starten, teleportiert sie diese kurzerhand auf einen Bahnübergang, auf den gerade ein Zug zurast. Ihr fällt auf, dass es noch mehr magische Mädchen gibt und findet Verbündete. Diese wird sie auch im Kampf MG gegen MG brauchen. Ein Countdown auf der „Magical Girl Site“ prophezeit einen Sturm, doch was hat es damit auf sich?

Über den Anime

Dieser Anime basiert auf dem gleichnamigen Manga von Toshinori Sogabe. Hierzulande erschien er bei Tokyopop und stellt ein Sequel zu Magical Girl of the End (ebenfalls Tokyopop) dar. Zwölf Episoden ist der Anime lang und behandelt ernste Themen wie Mobbing, Misshandlung, Depressionen und Rache und das nicht gerade zimperlich. Dies in Verbindung mit jeder Menge Blut macht MGS zu einem der härteren Vertreter des Magical Girl Genres aus dem Anime Bereich.

> Weitere KAZÉ Veröffentlichungen.

KAZÉ Anime veröffentlicht den zwölfteiligen Anime voraussichtlich im April 2021 auf insgesamt drei Volumes. Die erste Ausgabe erscheint als Limited Edition und kommt mit einem Schuber daher.

Trailer zu Magical Girl Raising Project.



Quelle: KAZÉ PM